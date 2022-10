Die Schlacht der Skelette um die Burg Oppenheim

Sie war keine Burg wie viele andere, die Landskrone über Oppenheim. Sie verfügte über starke Mauern, prunkvolle Räume, und viele Könige hat sie beherbergt. Trotzdem war auch sie nur ein Spielball der Geschichte, die sie dann zur Ruine degradierte.

Schon der ersten bekannten Befestigung in Oppenheim ist keine lange Existenz vergönnt. Der Stauferherzog Friedrich von Schwaben lässt sie errichten, doch 1118 zerstört sie der Erzbischof von Mainz. Die Reichsburg Oppenheim entsteht dann um 1220/1225. Gleichzeitig wird unter Kaiser Friedrich II. die Neustadt samt Befestigung gegründet. Die Burg schließt an die Stadtmauer an und schützt deren am meisten gefährdeten Bereich.

Doch Burg und Stadt sind keine Freunde. Während eines Aufstands zerstören die Bürger im Jahr 1257 die Wehranlage. König Richard von Cornwall fehlen die Mittel, um Vergeltung zu üben. Er muss sogar versprechen, dass zu seinen Lebzeiten keine neue Burg entsteht. Sein Nachfolger Rudolf soll sich als ein anderes Kaliber erweisen. 1273 lässt der Habsburger eine neue Burg errichten. Doch im September 1275 stecken sie die Oppenheimer in Brand. Das soll just zu dem Zeitpunkt geschehen sein, als der König mit seinem Gefolge unterhalb der Stadt durch das Rheintal zieht.

Zufall oder Provokation? Eher Letzteres. Doch Rudolf reagiert völlig anders als der machtlose Richard: Er erobert die Stadt, und die Bürger müssen auf eigene Kosten eine neue Burg errichten, größer und stärker als zuvor. Ende 1281 ist sie vollendet, und der König verbringt hier das Weihnachtsfest.

König mit Schulden

Doch weshalb verhalten sich die Oppenheimer derart renitent? Vielleicht wollen sie ihre Freiheiten nicht durch das Reich schmälern lassen oder ihr Zorn richtet sich gegen die übergriffigen Burgmannen, die in der Stadt das Sagen haben. Diese sollen die Burg verteidigen und müssen deshalb einen Teil des Jahres vor Ort präsent sein. In der Burg und in deren Umfeld entstehen Adelssitze, von denen einige noch heute verändert erhalten sind.

Schnelle Reichspost: Am 5. April geht diese Postkarte in Oppenheim ab und erhält am gleichen Tag in Frankfurt den Eingangsstempel. © Archiv Backes

Von Angesicht zu Angesicht gegenübertreten kann der Besucher den Burgmannen in der nahe gelegenen Katharinenkirche. Hier stehen ihre Grabdenkmäler und die ihrer Familienmitglieder. Während des Spätmittelalters kommen die Könige oft auf Burg Oppenheim, allein Rudolf von Habsburg verbringt hier 75 Tage. Als das Interesse nachlässt, wird die Anlage verpfändet, so 1372 an die Pfalzgrafen, in deren Besitz sie bis 1803 bleibt. Lediglich König Rupprecht, selbst Pfalzgraf, weilt nach 1375 auf der Burg, wo er am 18. Mai 1410 stirbt, nachdem er zwei Tage zuvor „sitzend uff der Banke für sinem bedte“ sein Testament geschrieben hat. Da der König einen Schuldenberg vor sich herschiebt, gibt es viel zu regeln. So will er die Ansprüche von Heidelberger Handwerkern befriedigen und deshalb seine Krone verkaufen lassen. Glücklicherweise nicht die echte Reichskrone, denn die hat sein wegen Unfähigkeit abgesetzter Vorgänger Wenzel behalten.

Grauen um Mitternacht

Im späten Mittelalter gibt es einige Umbauten, ein umfassender im Stil der Renaissance steht wohl in Zusammenhang mit dem Besuch von Kurfürst Friedrich V. und seiner kurz zuvor angetrauten Gemahlin, der englischen Prinzessin Elisabeth, am 2. Juni 1615. Da sich die Burg in einem desolaten Zustand befindet, wohnt das Paar im Dalberger Hof, einem Adelshof. Das soll nicht wieder passieren, weshalb der Umbau angeordnet wird. Doch die Pracht währt nicht lange. Da sich der Bauherr Friedrich V. zum „Kurzzeitkönig“ von Böhmen krönen lässt und bald danach dem kaiserlichen Heer unterliegt, ist die Kurpfalz Ziel der katholischen Gegenoffensive.

1620 erobern spanische Truppen Burg und Stadt Oppenheim. Da helfen auch die Schanzen und Wälle im Vorfeld nichts. Das wechselnde Kriegsglück bringt wechselnde Besatzungen. Am 8. Dezember 1631 nehmen schwedische Truppen die Burg nach hartem Kampf ein. Auf dieses Ereignis bezieht sich wohl die schöne Schauergeschichte von dem Geisterkampf.

Demnach soll in den Ruinen der Burg einst ein junger Maler eine grauenvolle Stunde verbracht haben. Der Künstler wollte von der Landskrone aus die Umgebung in einer hellen Vollmondnacht zeichnen. In der ehemaligen Burgkapelle, so die Sage weiter, lagen damals die Gebeine der Gefallenen von 1631.

Während der Maler, in Gedanken versunken, die wirren Knochenhaufen ansieht, schlägt die Glocke der nahen Katharinenkirche Mitternacht, und plötzlich erwachen die Gebeine zu grausigem Leben. Wie von Zauberhand fügen sich die Knochen zu Skeletten, die Aufstellung in militärischer Ordnung nehmen, und kampfbereit stehen sich Schweden und Spanier gegenüber. Auf einen Kommandoruf fallen die Gerippe übereinander her. Arm- und Beinknochen dienen als Keulen, Schädel als Wurfgeschosse. In eine Ecke gedrückt, verfolgt der Maler zitternd das grässliche Geschehen. Ein Gerippe stürzt schwer getroffen vor seine Füße, erblickt ihn und sagt: „Siehe, sterblicher Mensch, so müssen wir uns noch nach dem Tod bekämpfen, weil wir uns im Leben hassten, obwohl wir uns hätten lieben sollen. Verkünde dies den Lebenden als abschreckendes Beispiel.“ Kaum hat der Knochenmann dies gesagt, schlägt die Glocke ein Uhr, die Skelette fallen zusammen. Wie zuvor liegen nur Gebeinhaufen in der Kapelle. Der Jüngling aber flieht von der Stätte des Grauens.

Mittlerweile liegen natürlich keine Knochen mehr in der Burgruine herum. Vielleicht hat man die Überreste der gefallenen Soldaten nach der Schlacht im Beinhaus der Michaelskapelle deponiert, die unweit der Katharinenkirche steht. Hier lagern die Knochen von etwa 20 000 Menschen, die auf dem Friedhof um die Kirche bestattet waren, dort aber wegen des begrenzten Raums nicht lange ruhen konnten.

Informationen für Besucher Entfernung von Mannheim: etwa 60 Kilometer Fahrzeit: circa 50 Minuten Parken: an der Landskronenhalle Öffnungszeiten: jederzeit frei zugänglich Literatur: Herrmann, Christofer: Burgruine Landskron Oppenheim. Regensburg 2004. (Edition Burgen, Schlösser, Altertümer Rheinland-Pfalz, Führungsheft 23). kba

Den Dreißigjährigen Krieg übersteht die Landskrone leidlich. Doch damit haben die Kriegsschrecken des 17. Jahrhunderts noch kein Ende. Am 1. Oktober 1688 nehmen französische Truppen die Stadt während des Pfälzischen Erbfolgekriegs ein, nach kurzem Widerstand auch die Burg Oppenheim, die seit 1668 „Landskrone“ genannt wird. Als Ludwig XIV., der „Sonnenkönig“, der einen weniger positiven Beinamen verdient hätte, feststellen muss, dass er seine Beute nicht halten kann, beginnt die große Zerstörung. Der Taktik der verbrannten Erde entgeht auch Oppenheim nicht: Am 13. Mai 1689 wird der Bergfried der Burg gesprengt, am 31. Mai folgt die völlige Zerstörung der Stadt. Zwar bleiben die Wohnbauten der Burg stehen, doch eine Bestandsaufnahme von 1698 zeigt ein verheerendes Bild: Überall fehlen Fenster und Türen, und bei der Beschreibung der Räume fallen immer wieder die Begriffe „ganz ruinieret“ oder „jämmerlich verdorben“. Neben besagten Wohngebäuden hat sich der Stumpf des Bergfrieds und der 42 Meter tiefe Brunnen erhalten.

Streit um Wiederaufbau

Aus dem ersten Viertel des 18. Jahrhunderts existieren Unterlagen zu einem geplanten Wiederaufbau des Schlosses. Das Projekt scheitert wie etliche andere in späteren Zeiten. Stattdessen nutzen die Oppenheimer Steine zur Wiederherstellung ihrer völlig zerstörten Stadt. Deshalb stehen von der einst stattlichen Vorburg nur noch klägliche Reste.

Im frühen 19. Jahrhundert geht die Ruine in den Besitz der Stadt über. Bei Aufräumarbeiten stößt man 1808 auf die Säule aus dem ehemaligen Kaisersaal. Sie stammt aus der Ingelheimer Kaiserpfalz und steht heute als Teil eines Kriegerdenkmals vor dem Oppenheimer Rathaus. 1978 geht die Ruine in den Besitz des Landes über. Glücklicherweise scheitern mehrere Hotelprojekte am fehlenden Geld und am Widerstand der Denkmalschützer.

Um das Letzte wird von 1978 bis 1983 gestritten. Die Argumentation der Denkmalpflege erläutert deren Baudirektor Veit Geißler: Bei einem Hotelbau bleibe selbst bei Einbeziehung der überkommenen Außenfassade von der historischen Ruine fast nichts übrig. Im Sommer 1986 erklärt der Oppenheimer Bürgermeister Norbert Becher, der die „hochtrabenden Pläne“ nie unterstützt hatte, dass das Projekt endgültig vom Tisch sei. Stattdessen soll die Ruine saniert und für kulturelle Veranstaltungen genutzt werden. Als mögliches Vorbild nennt Becher die Bad Hersfelder Festspiele, die in einer Klosterruine stattfinden. So kommt es auch: Seit 1989 gibt es im Sommer die Oppenheimer Burgfestspiele, die Theaterstücke ziehen stattliche Besucherscharen an. Ein großer Vorteil dieser Lösung: Die Ruine steht Besuchern jederzeit offen. Und der geringe Anstieg wird durch einen grandiosen Blick auf die Katharinenkirche und über die Rheinebene belohnt.