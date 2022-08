„Die Maler des Heiligen Herzens“ im Museum Frieder Burda

Sie waren Postbote, Zöllner oder Putzfrau, Lastenträger, Knecht und Ringkämpfer auf Jahrmärkten. In ihrer Freizeit malten sie, zu ihrem eigenen Vergnügen und nicht ohne Erfolg. Die Bilder wurden gekauft. Einige dieser „Sonntagsmaler“ konnten irgendwann von diesem Freizeitvergnügen leben. 1928 wurden Werke der „Maler des Heiligen Herzens“ erstmals gemeinsam, in einer Gruppenausstellung in

...