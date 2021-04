In der Blütezeit des deutschen Fernsehens, in den 1970er Jahren, gibt es ein Quiz mit dem Titel „Was bin ich?“. Moderator Robert Lembke bittet darin seine Gäste, dem Rateteam mit einer „typischen Handbewegung“ einen Hinweis zu geben, welchen Beruf sie ausüben, wer sie sind. Um im Genre dieser Show zu bleiben: Würde jemand seine Hand in eine Jacke mit drei geöffneten Knöpfen stecken, so wüssten

...