Die Bettenburg

Wie fühlt man sich als Burgherr? „Hier zu wohnen, erfüllt mich und meine Familie mit Stolz.“ Mit seinen 35 Mitarbeitern würde Betriebsleiter Patrick Schmid ohne Corona 35 000 bis 40 000 Gäste pro Jahr in der Jugendherberge Altleiningen betreuen. Momentan sind es 50 Prozent weniger. Der 42-Jährige hat Grund, stolz zu sein auf seinen Betrieb: Die 169 Betten verteilen sich auf 51 moderne Zimmer. Es gibt Komplettservice. Die Zeiten, als Gäste in Jugendherbergen beim Abspülen helfen mussten, sind schon lange vorbei. Bei Wanderern beliebt ist das Bistro. Und Patrick Schmid ist Herr einer der wichtigsten Pfälzer Burgen.

Altleiningen war Stammsitz der mächtigen Grafen von Leiningen, ist mindestens 900 Jahre alt und zählt mit 170 Metern Länge und mehr als 100 Metern Breite zu den größten Burgen der Region. Und zu den ältesten: Spätestens zu Beginn des 12. Jahrhunderts entstand die Anlage, die im Zusammenhang mit der Gründung des unweit gelegenen Familienklosters Höningen erstmals in einer Urkunde genannt wird.

Viele Schicksalsschläge

Besuch in Altleiningen Anfahrt von Mannheim: Autobahn A6 Richtung Kaiserslautern/Saarbrücken, Abfahrt Hettenleidelheim/Wattenheim nutzen. Beschilderung Richtung Wattenheim folgen, am zweiten Kreisel Beschilderung Burg Altleiningen/Jugendherberge folgen. Entfernung von Mannheim: rund 50 Kilometer Fahrzeit: etwa 35 Minuten Anfahrt mit der Bahn: Bahnstation ist Grünstadt, von dort Bustransfer nach Altleiningen. Mit dem Bus über Carlsberg nach Altleiningen fahren. Internetseite: https://www.diejugendherbergen.de/jugendherbergen/altleiningen Öffnungszeiten Bistro Burgschänke: Montag bis Sonntag 10 bis 22 Uhr, stimmungsvolles Ambiente, große Terrasse Kontakt: Tel.: 06356-1580, E-Mail altleiningen@diejugendherbergen.de. Museum: Funde von der Burg im Museum Grünstadt. Auskünfte erteilt Joachim Specht, E-Mail: av.gruenstadt.leiningerland@gmail.com Literatur: Keddigkeit/Thon und andere: Pfälzisches Burgenlexikon, Band 1. kba

Die Anfänge des Geschlechts verlieren sich im Dunkel des frühen Mittelalters. Trotz ihrer Macht und ihres Reichtums prägen viele Schicksalsschläge die Geschichte der Leininger. In seinem 1857 erschienenen Buch „Die Pfalz und die Pfälzer” nennt der Schriftsteller August Becker den Hauptgrund dafür: „Aber das berühmte Geschlecht konnte trotz aller Tatkraft seiner Glieder nicht zu großer Macht gelangen, da man alle Ländereien immer wieder zerstückelte, sich immer wieder neue Linien bildeten, aus denen wohl die unternehmendsten Grafen des Landes hervorgingen, die aber noch nie mit ihrer Hausmacht etwas Entscheidendes leisten konnten.“

Es kommt zu quälend sich hinziehenden Erbstreitigkeiten. Wegen dieser Kontroversen gewinnen immer wieder Fremde Anteile an der Stammburg: der Erzbischof von Trier, die Grafen von Sponheim, Kurfürst Friedrich I. von der Pfalz und andere. Eine Glanzzeit erleben Burg und Land unter dem Grafen Hesso. Er gilt als der mächtigste seiner Sippe. Kinderlos stirbt er 1467. Danach wieder Zwist und Streit. Bekannter als Hesso ist heute der Minnesänger Friedrich I. (gestorben 1220). Sein Bild in der Manessischen Liederhandschrift macht ihn unsterblich. Erstmals 1242 wird die Burg zur Unterscheidung von Neuleiningen als Altleiningen erwähnt.

Im Mittelalter spielt auch die bekannteste Sage um Altleiningen. Eberhard von Randeck, ein Burgmann der Leininger, liebt die Grafentocher Jolanthe. Diese jedoch bevorzugt den Grafen von Egmont. Rasend vor Eifersucht heckt Eberhard einen teuflischen Plan aus. Er überredet Jolanthe, eine Freundin von ihr sowie den Bräutigam zum Besuch einer Mühle im Tal. Dort will er die Grafentochter zum Betreten eines Stegs überreden, den er zuvor angesägt hat. Doch ein Gefühl warnt sie davor. Stattdessen betritt ihre Freundin den Steg, der zerbricht. Die junge Frau stürzt in das Räderwerk, das sie zermalmt. Den Randecker ereilt rasch seine Strafe: In der Nacht wird er bei Fackelschein vor dem Schloss enthauptet.

Triumph der Witwe

1525 schließlich die erste Zerstörung. Graf Kuno II. flieht bei Ausbruch des Bauernkriegs nach Heidelberg. Der Kaplan soll das Schloss hüten. Doch er habe noch nicht einmal einen Knecht, der ein Gewehr abfeuern könne, so seine Klage beim Amtmann in Neuleiningen. Schließlich kommt die Zusage auf Unterstützung. Doch die Bauern sind schneller, und die Burg geht in Flammen auf. Rund ein Jahrhundert zieht sich der Wiederaufbau hin. Wo sind die tapferen Ritter, wo der stolze Hochadel? Wer sich mit dem Bauernkrieg befasst, wird sich diese Frage angesichts der kampflosen Übergabe vieler Burgen oft stellen.

Den verheerenden Dreißigjährigen Krieg übersteht das Schloss unbeschadet. 1635 stirbt Graf Casimir ohne Erben, und die Grafschaft fällt an seinen Bruder Philipp II. Doch Casimirs Witwe Martha will das Schloss nicht räumen. Ihr Schwager lässt es daraufhin besetzen. Martha ruft ihren Bruder herbei, der einen freundschaftlichen Besuch vortäuscht, nachts aber seine Leute in die Burg einlässt. Philipp II. kann gerade noch fliehen, die Burg wird geplündert, bleibt aber unzerstört. Marthas Triumph währt nicht lange: Auf kaiserlichen Befehl muss sie sich auf ihren Witwensitz Neuleiningen zurückziehen. Während viele pfälzische Burgen brennen, leuchtet Altleiningen im Glanz der Renaissance. Doch das Glück währt nicht lange.

Gegen die Plünderungs- und Zerstörungsorgien der französischen Besatzer wehren sich während des Pfälzischen Erbfolgekriegs Banden von Freischärlern, die „Schnapphähne“. Sie werden eine Rolle bei der Zerstörung von Altleiningen spielen. Graf Philipp Ludwig hatte schon 1681 Ludwig XIV. von Frankreich gehuldigt – in der Hoffnung seine Güter behalten zu können. Anfang 1690 will ein französischer Offizier eine Besatzung in die Burg legen, doch bei seiner Ankunft hat der Graf das Weite gesucht. Ein Affront. Und als die Burg auf Befehl des Königs besetzt werden soll, sitzen dort etwa 150 Freischärler. Der Sonnenkönig ist sauer: Seinen Truppen haben die Leute des Grafen den Zutritt verwehrt, den Freischärlern nicht. Er befiehlt die sofortige Zerstörung, denn die Haltung des Grafen verdiene keine andere Antwort. Beim Anblick der französischen Vorhut fliehen die Schnapphähne. Am 28. März 1690 gehen 36 Sprengladungen hoch.

Nur noch Steinbruch

Graf Philipp Ludwig, der letzte Herr von Altleiningen, fällt als Kavallerie-General am 16. August 1705 im Spanischen Erbfolgekrieg. In der Schlacht von Cassano trifft ihn eine französische Kugel. Die Burg bleibt Ruine, wird zum Steinbruch degradiert. Der Schriftsteller Friedrich Blaul besucht sie um 1830 und schimpft: „Seit 1690 trauert diese Stammburg der Leininger als Ruine, wozu die mordbrennerischen Franzosen sie gemacht, aber erst dem jetzigen Jahrhunderte gebührt der unfeine Ruhm, die Zerstörung vollendet zu haben, indem auch diese schönen Trümmer nur als ein Steinbruch betrachtet wurden.“

Der Landkreis Frankenthal erwirbt 1951 die Ruine für 3000 D-Mark von Graf Wilhelm zu Leiningen-Westerburg. 1961 beschließt der Kreis den Wiederaufbau, um eine Jugendherberge darin einzurichten.

Die rabiate Art der Umsetzung erregt noch heute den Zorn der Burgenexperten. Im „Pfälzischen Burgenlexikon“ beschweren sich die Autoren über „schmucklose Nüchternheit“ und „kasernenartiges Gepräge“. Zudem wurden „alle baulichen Reste der Hauptburg begradigt, zementiert und, wo nötig, abgerissen und neu aufgemauert“. Auch Martin Wenz, einer der besten Kenner der pfälzischen Burgen, macht seinem Ärger Luft: „Insgesamt zähle ich das Schicksal von Altleiningen zum Schlimmsten, was einer deutschen Burg je passiert ist. Wie konnte man in den 60er Jahren mit der gut erhaltenen Burg bzw. deren enormer Ruinenschönheit so umgehen.”

Schonender geht es bei der späteren Sanierung zu. Anfang der 1990er Jahre beginnt eine Debatte um die Modernisierung der Burg. Binnen 14 Monaten werden rund 14,5 Millionen Mark verbaut. Der Plan, in den riesigen Kellern ein Motorradmuseum einzurichten, scheitert. Denn sie sind die Heimstatt einer großen Schar von Fledermäusen. Die wichtigste optische Änderung: Satteldächer statt der unpassenden Flachdächer. Der Kreis Bad Dürkheim überlässt die Burg dem Jugendherbergswerk für 99 Jahre in Erbpacht.

Schwimmen im Graben

Der Besucher betritt die Anlage durch die einst riesige Vorburg, von der noch ein großes, vom Verfall bedrohtes Stück der Ringmauer steht. Hier lebten einst die Arbeiter, Schlosser, Schmiede, Hirten und viele andere Bedienstete. Hier standen auch die Wirtschaftsgebäude. Am Burggraben dann eine Überraschung. Der wird nämlich als Schwimmbad genutzt. Die Grafen würden wohl angesichts der leicht geschürzten Bürgerlichen die Schlosswache rufen.

Die Hauptburg hat die Form eines Dreiecks. Sie besteht aus dem Mittelbau sowie dem Nord- und Südflügel. Die Besucher können sich im Burghof umschauen und im Bistro einkehren. Von der mittelalterlichen Burg steht ein Rest des Bergfrieds mit Buckelquadern sowie ein Stück Ringmauer, beide aus dem 13. Jahrhundert. Fast alles andere stammt aus dem 16. und 17. Jahrhundert sowie vom Wiederaufbau.

Eine dramatische Geschichte liegt hinter Burg Altleiningen. Heute sind keine Gefahren in Sicht. Und wenn jetzt noch Corona den Rückzug antreten würde, könnte Patrick Schmid sein Leben als Burgherr noch mehr genießen.