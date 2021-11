Der Kerker des Heiligen

Er ist vielleicht der früheste uns bekannte Kriegsdienstverweigerer der Geschichte: der heilige Martin, der deshalb ins Gefängnis geworfen wird.

Worms im Jahr 357. Kaiser Julian versammelt ein Heer, um gegen Alamannen vorzugehen, die in römisches Gebiet eingedrungen sind. Um die Soldaten zu motivieren, übergibt ihnen der Imperator Prämien. Martin, ein Offizier der kaiserlichen Leibgarde, lehnt die Gabe ab, weil er als Christ kein Blut mehr vergießen will. Als „Soldat Christi“ sei ihm der Kampf mit Waffen verboten.

Informationen zum Besuch von St. Martin in Worms Anfahrt von Mannheim: In Sandhofen auf die A6, an der Anschlussstelle Ludwigshafen-Nord auf die B9 Richtung Worms (Worms-Zentrum). Entfernung von Mannheim: ca. 25 Kilometer, Fahrzeit: ca. 25 Minuten Parken: auf Parkplätzen und in Parkhäusern rund um die Altstadt. Adresse: Worms, Ludwigsplatz (Zugang Kämmererstraße 59). Öffnungszeiten: tagsüber Literatur: Keddigkeit, Untermann u.a.: Pfälzisches Klosterlexikon, Band 5, Kaiserslautern 2019. kba

Der wütende Kaiser nennt Martin einen Feigling. Dieser bietet an, am nächsten Tag vor die Germanen zu treten und im Schutz des Kreuzes durch deren Reihen zu gehen. Julian lässt ihn über Nacht in ein Verlies werfen, das im Bereich der heutigen Martinskirche gelegen haben soll. Zu der Mutprobe kommt es nicht, da die Germanen im Vorfeld der Schlacht kapitulieren.

Ein Kaiser als Gründer?

Eine der üblichen Heiligenlegenden, könnte man meinen. Allerdings stammt die Nachricht über Worms als Ort des Geschehens nicht von einem Anonymus, sondern von Sulpicius Severus, Weggefährte Martins, der noch zu dessen Lebzeiten eine Biografie des Heiligen verfasste.

Nun könnte man argumentieren, dass die erste gesicherte Erwähnung des Martinsstifts erst aus dem Jahr 1016 stammt. Es gibt aber Überlieferungen, die auf eine weit höheres Alter hinweisen. So sahen die Stiftsherren in Kaiser Otto III. ihren Gründer. Sie errichteten für den 1002 verstorbenen und in Aachen beigesetzten Herrscher ein Scheingrabmal und feierten an seinem Todestag, dem 5. Dezember, ein Jahresgedächtnis.

Standort unbekannt

Letztlich bleibt unklar, ob ein König oder ein Bischof den Impuls zur Entstehung des Stifts gab. Ein besserer Beweis für die frühere Existenz: Beim Wiederaufbau nach 1945 entdeckt man Reste von Wandmalereien aus der zweiten Hälfte des 10. Jahrhunderts. Doch die Bebauung geht noch viel weiter zurück: Der Turmstumpf in der Westfassade gilt als Rest eines römischen Gebäudes.

Seit dem späten Mittelalter ist eine Wallfahrt zum Verlies des heiligen Martin nachgewiesen, das um 1490 zu einer Kapelle umgestaltet wird. Deren Standort kennt heute niemand mehr, denn die Zerstörungen durch die Franzosen im Pfälzischen Erbfolgekrieg (1688 bis 1697) haben die Spuren verwischt. Der heilige Martin aber ist heute populär wie eh und je. Die Martinszüge an seinem Namenstag (11. November) erinnern auch an die berühmte Mantelteilung, die sich um das Jahr 338 im französischen Amiens abgespielt haben soll. Er stirbt am 8. November 397 als Bischof von Tours.

Dom als Vorbild

Heute zeigt sich die Martinskirche in der Gestalt des 12. Jahrhunderts. Als stilistisches Vorbild gilt der nahe Dom, und das Stift war immer eng mit Bischof und Domstift verbunden. In St. Martin beteten keine Mönche, sondern Stiftsherren. Das sind Weltgeistliche, die im Gegensatz zu Mönchen ihr Vermögen behalten dürfen. Schon im 11. Jahrhundert leben sie nicht mehr im umschlossenen Bereich, der Klausur, sondern in Häusern im Umfeld. Verpflichtend ist lediglich die Teilnahme an den vier Mal pro Jahr stattfindenden Generalkapiteln.

Die Stiftsherren stammen aus Adelsfamilien und dem gehobenen Bürgertum. Natürlich fehlen auch nicht Vertreter der in den Nachbarschaft wohnenden Kämmerer von Worms. Nominell gilt der Probst als Leiter des Stifts, das in der Praxis aber vom Dekan geführt wird. Dem Volk bleibt St. Martin verschlossen. Für die einfachen Leute finden die Gottesdienste in der benachbarten Kirche St. Lambertus statt.

Exil in Ladenburg

Ende des 14. Jahrhunderts gerät das Stift in die heftigen Auseinandersetzungen zwischen Städten und Fürsten. Die bringen wirtschaftliche Schäden mit sich, und 1374 gilt St. Martin als verarmt. Auch innerhalb der Stadtmauern rumort es: 1499 verlässt die Wormser Geistlichkeit auf Befehl des Bischofs wegen Auseinandersetzungen mit der Bürgerschaft die Stadt. Der Bischof zieht in seine „Zweitresidenz“ Ladenburg, die Stiftsherren von St. Martin ins nahe Pfeddersheim. Erst 1509 kehren sie wieder nach Worms zurück.

Nach Einführung der Reformation durch den Rat der Stadt (1527) verlieren die Stifte an Bedeutung. Doch es kommt schlimmer: Während des Pfälzischen Erbfolgekriegs stecken die Franzosen St. Martin am 31. Mai 1689 in Brand. Erst 1718 erfolgt die Weihe nach dem Wiederaufbau. Die benachbarte Pfarrkirche St. Lambert dagegen wird bis 1776 abgebrochen und an ihrem Standort im 19. Jahrhundert der Ludwigsplatz angelegt. Die Gottesdienste für die Bevölkerung finden nun in der Stiftskirche statt.

Schwere Bombenschäden

1802 kommt es auf Anweisung der neuen französischen Herren zur Auflösung von Klöstern und Stiften. Als Nationalgut werden sie zwischen 1803 und 1810 versteigert, während St. Martin Pfarrkirche bleibt. Von Kreuzgang und Stiftsgebäuden überstehen nur Teile die Zeiten. Im Nordflügel sind gotische Fenster und Arkaden erhalten.

Schwere Treffer erhält die Martinskirche bei Luftangriffen während des Zweiten Weltkriegs. Der Chor weist derart massive Schäden auf, dass er abgebaut und mit den alten Steinen neu errichtet werden muss.Der Wiederaufbau zielt darauf ab, das Erscheinungsbild des 12. Jahrhunderts wiederherzustellen.

Berühmtes Portal

Der Besucher betritt die 46 Meter lange dreischiffige Basilika von der Nordseite, wo auch die Reste des Kreuzgangs liegen. Für ein romanisches Gotteshaus weist St. Martin ungewöhnliche Proportionen auf: Steil ragt das Mittelschiff empor, was man so eher von einer gotischen Kirche kennt. An alter Ausstattung hat sich sehr wenig erhalten, was angesichts der vielen Zerstörungen nicht verwundern kann. Die beiden Seitenaltäre und die Kanzel wurden erst in der Mitte des 18. Jahrhunderts geschaffen und stammen aus dem 1802 aufgelösten Wormser Zisterzienserinnenkloster Maria Münster.

Als kostbarstes Detail von St. Martin gilt Kunsthistorikern das um 1230 entstandene Westportal. Romanische Löwen und Drachen gehen hier eine harmonische Kombination mit den damals topaktuellen Pflanzenmotiven der französischen Gotik ein. Doch nicht hier betritt der Besucher die Kirche, sondern auf deren Nordseite.

Dahin gelangt er über über den Zugang, der auch zum Dekanatsbüro und zum Gemeindezentrum führt (Kämmererstraße 59). Links öffnet sich eine kleine Pforte zum ehemaligen Kreuzgang und den Resten der Stiftsgebäude. Ein etwas umständlicher Weg, der sich aber lohnt.