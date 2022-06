02

Ein großer Gewinn für das Maifeld Derby – und wieder einmal ein riesiges Talent, an das Festivalmacher Timo Kumpf schon glaubte, bevor es ganz groß herauskam. Denn lange, bevor die 21-jährige Britin aus London ihr gefeiertes Debütalbum „Collapsed In Sunbeams“ veröffentlichte und dafür gar eine Grammy-Nominierung erhielt, war sie schon für das Maifeld Derby in Mannheim gebucht. Heute spielt die Indie Pop-Senkrechtstarterin vollkommen zu Recht auf der großen Open Air-Bühne und wird dort sicherlich wieder ein Ausrufezeichen hinterlassen!