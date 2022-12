DASDING Festival kommt 2023 mit Elif und Ennio nach Mannheim

Mannheim. Das DASDING Festival findet am 10. Juni 2023 wieder auf dem Maimarktgelände in Mannheim statt. Bei der Veranstaltung präsentieren junge Künstler aus Hip-Hop, Pop und Indie aus Deutschland ihre Songs auf zwei Bühnen. Das DASDING Festival war dieses Jahr im Mai erstmals in Mannheim.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wie der Südwestrundfunk mitteilt, besteht das Line-Up des Festivals auch im kommenden Jahr zu 50 % aus weiblichen Künstlerinnen. Bereits bestätigt sind Auftritte von Elif, 01099, Ennio, Edwin Rosen und Dilla.

Tickets für das Festival sind ab sofort online erhältlich. Die ersten 1000 Tickets gibt es zum Frühbuchertarif von 54,90 Euro im Online-Shop des Veranstalters, danach gibt es bei Reservix Tickets ab 59,90 Euro.