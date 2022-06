Das sind die großen Fünf am zweiten Tag von Rock am Ring

09

Die Headliner von Green Day haben streng genommen eigentlich schon alles gewonnen, was eine kommerziell gewordenen Pop-Punk-Rockband erreichen kann. Ausverkaufte Arena-Shows und zahllose Festivalsets der US-Amerikaner gehören für Festival-Enthusiasten zu den Playlists für ganz besondere Anlässe. Und dennoch konnten Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt, Tré Cool und Jason White am Ring überraschen. Denn in ihrem zwar routinierten, deswegen aber keineswegs müden Sets, verließen sich das Quartett nicht nur auf ein Best Of zwischen „American idiot“ und dem „Boulevard Of Broken Dreams“ - es gab auch jede Menge Interaktion mit dem Publikum. Richtig so!