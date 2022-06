03

Die Austropop-Jungs aus Wien sind in Mannheim nun wirklich keine Unbekannten – und werden für ihre einzigartige Mischung aus dialektal gefärbtem Liedgut und technisch ausgeklügelten Melodien im deutschsprachigen Raum völlig verdient gefeiert. Ob bei Sound Of The Forest oder in zurückliegenden Jahren des Derbys setzten die Jungs ausnahmslos Ausfrufezeichen – man darf sich fast schon sicher sein, dass die Österreicher diese Chance auch am späten Abend auf der Open Air-Bühne nicht an sich vorbeiziehen lassen werden!