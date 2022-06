Das sind die großen Fünf am ersten Tag von Rock am Ring

04

Die Headliner von Green Day haben streng genommen eigentlich schon alles gewonnen, was eine kommerziell gewordenen Pop-Punk-Rockband erreichen kann. Ausverkaufte Arena-Shows und zahllose Festivalsets der US-Amerikaner gehören für Festival-Enthusiasten zu den Playlists für ganz besondere Anlässe. Und dennoch könnten Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt, Tré Cool und Jason White am Ring überraschen. Denn mit dem neuen Silberling der BBC-Sessions zwischen 1994 und 2001 greifen Green Day tief in die Geschichtskiste. Man darf gespannt sein, was das Quartett seinem Publikum zwischen „American idiot“ und dem „Boulevard Of Broken Dreams“ auf die Ohren geben wird!