Wer auf eine frische Mischung aus Punk und Garage-Rock steht, kann seit Jahren eigentlich kaum an einer besseren Adresse landen, als bei Amyl & The Sniffers. Lange Zeit als Geheimtipp gehandelt und vor allem in der Szene bekannt, kam mit „Comfort To Me“ im vergangenen Jahr auch der internationale Durchbruch. Dass sie dennoch – oder gerade deswegen wieder auf dem Maifeld Derby zu hören sind, dürfte beiden eine Ehre sein – den Musikern und ihrem Publikum.