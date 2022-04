Das Schaufenster der Nation

Es ist der 11. November 2018. Frankreich feiert mit der Welt den 100. Jahrestag seines Sieges über Deutschland im Ersten Weltkrieg. Die Champs-Elysées sind gesperrt. Wo sich sonst Tausende von Autos und Mopeds drängen, bewegen sich nun nur schwarze Karossen der ausländischen Staatsgäste – zum Grabmal des Unbekannten Soldaten am Arc de Triomphe.

Tausende am Straßenrand beobachten das Geschehen. Auch Donald Trump fährt vor, in der gepanzerten Limousine des US-Präsidenten, dem „Beast“. Eine junge Frau, die eben noch mit mir parliert hat, legt in Sekundenschnelle ihre Kleidung ab, überspringt das Gitter, rennt, mit Rufen gegen sexuelle Ausbeutung von Frauen, unbekleidet auf das „Beast“ zu. Sicherheitsbeamte überwältigen sie nur mühsam. Die Aktion bleibt für die Frau ohne Folgen.

2017: Der neu gewählte Staatspräsident Emmanuel Macron beginnt seine Amtszeit traditionsgemäß mit einer Fahrt im offenen Armeewagen über die Champs-Elysées. © Konstabtin Groß

Die Champs-Elysées – sie erleben eben mehr als viele andere Straßen in der Welt. Das ist es, was ihren Spirit ausmacht. Und welche Straße sieht sich schon in einem Evergreen verewigt wie dem von Joe Dassin von 1969: „Oh, Champs-Elysées . . .“

Zunächst von Gärten geprägt

Die Prachtstraße liegt auf einer traditionellen Achse, die Paris seit dem 17. Jahrhundert in West-Ost-Richtung durchzieht. 1667 gestaltet Le Notre, Landschaftsarchitekt Ludwigs XIV., den östlichen Abschnitt in exakter Verlängerung der Zentralachse des Tuillerien-Parks. Benannt wird die Straße nach den Elysischen Gärten, den paradiesischen Gefilden der griechischen Mythologie

Das passt irgendwie, denn noch sind es vor allem die Gärten der Gebäude in den Parallelstraßen, die an die Champs grenzen. So etwa das 1720 fertiggestellte Hotel Evreux, der heutige Elysée-Palast entlang der Rue Faubourg-St. Honoré.

Und hier ist es auch, wo Napoleon Bonaparte 1815 seine Abdankung unterzeichnet. Kurioserweise ist gerade er es, der für die Avenue wichtige Impulse setzt. Der Kaiser erkennt früh ihr Potenzial, bindet sie Richtung Westen an, beginnt am östlichen Ende 1806 den Bau eines Triumphbogens, der seine Herrschaft überdauert. Erst drei Jahrzehnte später wird der Arc 1836 eingeweiht.

Drei Monate später wird auch am entgegengesetzten Ende, auf der Place de la Concorde, ein Akzent gesetzt: mit dem Obelisken von Luxor, 23 Meter hoch und 230 Tonnen schwer aus der Zeit Ramses II., Geschenk des Vizekönigs von Ägypten.

Flanieren auf den Champs-Elysées: Trotz mancher struktureller Herausforderungen bleibt das Shopping auf der Prachtstraße für Touristen ein besonderes Erlebnis. © Konstantin Groß

Die beiden Enden mögen prachtvoll sein, die Straße selbst ist es noch nicht. „Verdirbt uns im Winter der Schlamm die Freude an der Promenade, so ist es im Sommer der Staub“ heißt es in einer Denkschrift aus dem Jahre 1836: „Nachts halten sich hier Männer und Frauen von zweifelhaftem Lebenswandel auf.“ Worauf man gefasst sein muss, deuten Schilder an, die den Bürgern verbieten, hier Kühe zu weiden, Wäsche aufzuhängen oder Abfall zu entsorgen.

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wird die Avenue Hort der Neureichen – und begründet damit einen Ruf, der sie bei den Parisern eher unbeliebt macht. Bis heute.

Eine berühmte Lebedame

Legendär wird das Palais der Paiva. Die Dame heißt eigentlich Therese Lachmann und ist Tochter eines russischen Schneiders. Der Legende nach sinkt sie eines Tages halb verhungert vor dem Gebäude Nr. 25 nieder und ruft: „Hier wird einmal mein Haus stehen!“ Und sie tut in Folge alles dafür. 1851 ehelicht sie den Vicomte de Paiva. Doch der ist ein Opiumhändler, der mit einer Kugel im Kopf in einem Stundenhotel im Montmartre endet. Später wird sie Gemahlin des Grafen Henckel von Donnersmarck. Das passt.

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts werden die Stadtpalais von Mietshäusern und Palast-Hotels verdrängt. Als erster Gewerbebetrieb lässt sich ein Wagenbauer nieder – am Weg zum Rennplatz von Longchamp ein idealer Standort. Als das Auto die Kutsche ablöst, folgen Autosalons – und das bis heute.

In den 1920er und 1930er Jahren wandelt sich die Avenue vollständig zur eleganten Geschäftsstraße. Den großen Boulevards, die nurmehr altmodisch-verstaubt wirken, laufen die Champs-Elysées mit ihren kühlen Fassaden längst den Rang ab.

Ende der 1930er Jahre sind an den Champs-Elysées auf einem Kilometer Straßenlänge 800 Geschäfte und Firmensitze konzentriert, zehn Mal so viel wie zu Beginn des Jahrhunderts. Begehrt ist vor allem die sonnenverwöhnte Nordseite. 1928 entstehen hier etwa die Lido-Arkaden (76-78), die ein Hallenbad und ein Revue-Theater kombinieren.

Die Champs-Elysées erleben Lage: im Herzen von Paris, beginnend im Westen mit der Place de la Concorde, endend im Osten am Arc de Triomphe. im Herzen von Paris, beginnend im Westen mit der Place de la Concorde, endend im Osten am Arc de Triomphe. Maße: 1,9 km lang, 70 Meter breit, davon Bürgersteige 21,5 Meter. Sehenswürdigkeiten: Am östlichen Ende der Arc de Triomphe, am westlichen Beginn der Obelisk mit Brunnen; in der Mitte das Grand Palais, erbaut zur Weltausstellung 1900 und wegen seiner Konstruktion berühmt; Elysée-Palast, seit 1873 Sitz des Staatspräsidenten, von den Champs-Elysées aus ist allerdings nur der Park mit dem historischen Gartentor zu sehen, die Zufahrt zum Palast befindet sich in der Parallelstraße Rue Faubourg-St. Honoré; Hotel de la Paiva (Nr. 25), Haus der skandalumwitterten Madame de Paiva; „altes“ Lido von 1928 (Nr. 76/78); neoklassizistisch gestalteter Zugang zur Metrostation Franklin D. Roosevelt. Spektakuläre Geschäfte: Adidas Store (Nr. 22), Citroen Ausstellungshalle (Nr. 42), Renault Ausstellungshalle (Nr. 53), Parfum Guerlain (Nr. 68), Nobelrestaurant Fouquet (Nr. 99), Louis Vuitton (Nr. 101), Peugoet Ausstellungshalle (136), Revuetheater Lido (Nr. 166), Mercedes Benz Ausstellungshalle (Nr. 118). Einkehren: Café George V. (Nr. 120) https://legeorgevcafe.zenchef.com Aktivitäten: Seit 1880 jeweils am Nationalfeiertag, dem 14. Juli, Militärparade über die Champs-Elysées. Außerdem Fahrt des jeweils neu gewählten Staatspräsidenten einige Wochen nach der Wahl im offenen Wagen über den Boulevard. Sportliche Aktivitäten: Seit 1975 bilden die Champs-Elysées die letzte Etappe der Tour de France. -tin

Auch abends sind die Champs-Elysées nicht ausgestorben, bleiben lebendig bis in die Nacht. Wenn Büros und Geschäfte schließen, erstrahlen Schaufenster und Leuchtreklamen auf Anordnung der Stadtverwaltung in einheitlichem Weiß, locken die breiten Promenadenwege zwischen den Baumreihen, die Terrassen der Cafés und die Kino-Paläste. In einer Zeit, in der das Auto noch nicht Allgemeingut ist, bietet der Strom der Scheinwerfer quasi als bewegliche Leuchtreklame ein überwältigendes nächtliches Ambiente.

1940 ist Schluss damit. Hitler fällt in Frankreich ein. Doch in Paris geht es kampflos ab. Am 14. Juni 1940 marschiert die Wehrmacht ein. Um 8.30 Uhr werden die ersten Krad-Fahrer auf den Champs-Elysées gesichtet. Im Haus Nr. 52 zieht die Dependance des Goebbelschen Propagandaministeriums ein, die fortan das Kulturleben knebelt.

Als Paris im August 1944 befreit ist, zelebriert General de Gaulle mit Hunderttausenden Menschen seinen Triumphzug über die Champs-Elysées. Und wiederholt ihn bald darauf mit seinem englischen Gefährten Winston Churchill, der begeistert ist von den „Tschämps Elaisis“. Alljährlich folgen hier am 14. Juli die große Militärparade zum Nationalfeiertag und der Endspurt der Tour de France, aber 1998 auch der Korso für die Fußball-Weltmeister. Sowie Aktionen, bei denen es darauf ankommt, Bilder zu erzeugen, die in die Medien gelangen, ja um die Welt gehen: von den Studenten der 68er bis zu Gelbwesten unserer Tage.

Strukturelle Veränderungen

Und in den Häusern? Nach dem Krieg können die Champs-Elysées zunächst an frühere Pracht anknüpfen, bleiben ein Schaufenster des französischen Luxus. Auf den Dachterrassen werden Juwelenschauen abgehalten – die Krimikomödie „Fantomas“ mit Louis de Funès zeugt 1964 davon. In Kinopalästen werden Filmpremieren zelebriert und danach mit Champagner im Nobelrestaurant „Fouquet“ gefeiert

Recherche vor Ort: Autor Konstantin Groß auf den Champs-Elysées. © Gross

Doch seit den 1970er Jahren leiden die Champs-Elysées unter den gleichen Probleme wie viele Geschäftsstraßen, auch die Planken in Mannheim oder die Hauptstraße in Heidelberg – nur auf höherem Niveau, versteht sich. Wegen der hohen Mieten wohnen hier immer weniger Menschen. Auch traditionsreiche Geschäfte können sich diese Lage nicht mehr leisten; selbst Louis Vuitton verlässt für einige Jahre diesen Standort. Die oberen Stockwerke werden zu Büros von Banken und Versicherungen. Im Untergeschoss finden sich Handelsketten, auch die unvermeidlichen Schnellimbisse.

Bauliche Verbesserungen

Die Stadt versucht, mit baulichen Mitteln gegenzusteuern. 1991 verkündet Bürgermeister Jacques Chirac, der spätere Staatspräsident, die Champs wieder zur schönsten Promenade der Welt machen zu wollen. Den Star-Designer Jean-Michel Willemotte lässt er ein einheitliches Erscheinungsbild für Zeitungskioske, Papierkörbe, Ruhebänke und Straßenlaternen entwerfen. Autos werden von den zum Parken verleitenden, weil 21,5 Meter breiten Bürgersteigen vertrieben, 227 Platanen aus deutschen Baumschulen gepflanzt.

2021 macht Chiracs Nach-Nachfolgerin Anne Hidalgo einen neuen Anlauf. Sie will 250 Millionen Euro in die Hand nehmen, um die Straße fußgängerfreundlich und ökologisch umzugestalten, bis zu den Olympischen Spielen 2024. Gerne auch als Staatschefin. Doch nach ihrem miserablen Ergebnis vom ersten Wahlgang am 10. April (1,7 Prozent) wird daraus nichts. So ist die Sozialdemokratin nicht diejenige, die demnächst als neue Präsidentin über die Avenue fahren wird.