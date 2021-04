Das Jahrtausend-Gemälde

Es ist eines der berühmtesten Gemälde der Welt, allenfalls übertroffen von der „Mona Lisa“. Wie diese, so wird es seit Jahrzehnten von Legionen von Experten unter die Lupe genommen, technisch untersucht, inhaltlich interpretiert. Und seit Dan Browns „Da Vinci Code“ scheinen viele ja ohnehin Fachleute für Leonardo da Vincis „Abendmahl“ zu sein.

Das Wandgemälde „Abendmahl“ in der Kirche Santa Maria delle Grazie in Mailand Anreise: Mailand liegt im Norden Italiens. Die Fahrt aus dem Rhein-Neckar-Dreieck dauert mit dem Auto mindestens sechs, mit dem Zug mindestens sieben Stunden. Mailand: Neben dem Dom und dem berühmten Opernhaus, der Scala, ist die Kirche Santa Maria delle Grazie mit Da Vincis Gemälde eine der Attraktionen der Messe- und Modestadt mit 1,4 Millionen Einwohnern. Santa Maria delle Grazie: Das Ensemble besteht aus einem 1469 errichteten Kloster und der 1490 fertiggestellten Kirche. Der erneute Umbau der Kirche begann 1492 unter Leitung des bekannten Bramante. Von 1493 bis 1498 arbeitete Leonardo da Vinci an seinem Gemälde. Gemälde „Abendmahl“: Es befindet sich im Kloster in dessen ehemaligem Refektorium (Speisesaal) an der Nordwand. Das Werk misst etwa neun mal viereinhalb Meter. Besichtigung: Nur nach Voranmeldung in Kleingruppen für jeweils 15 Minuten möglich. Dabei ist Fotografieren gestattet. Am einfachsten ist es, die Besichtigung hier im Rahmen einer Stadtrundfahrt zu buchen. Ak- tuelle Infos auf der Website der Kirche http://legraziemilano.it. Kopien des Gemäldes: von Giam-pietrino, um 1520, in der Royal Academy of Arts, London, und Mosaik von 1815, Minoritenkirche, Wien. Literatur: „The Da Vinci Code“, Thriller von Dan Brown, deutsche Übersetzung von 2004 unter dem Titel „Sakrileg“. Verarbeitet die Theorie der Blutlinie Jesu bis in unsere Zeit. Verfilmung: 2006 in den USA mit Tom Hanks, Audrey Tatou und Jean Reno. DVD-Länge 174 Minuten. -tin

Dennoch bleibt das Bild ein Geheimnis wie das Ostergeschehen, dem es sich widmet. Im Grunde wissen wir nach wie vor wenig darüber. Die Unklarheit beginnt bereits mit dem Namen. Heißt das Werk nun „Das Abendmahl“ (italienisch „Il Cenacolo“) oder „Das Letzte Abendmahl“ („L’Ultima Cena“)? Quellen und Experten sind sich nicht einig.

Kaum bewusst ist auch, dass es sich um kein Gemälde handelt, sondern um ein Wandbild. Dies auch nicht in einem Dom in Rom oder einer Kathedrale in Florenz, sondern in einer eher kleinen, unscheinbaren Kirche in Mailand: an der Nordwand des Speisesaals des Dominikanerklosters Santa Maria delle Grazie.

1490 erteilt der Herzog von Mailand, Ludovico Sforza, dessen Wappen daher oberhalb des Wandbildes prangt, dem damals bereits renommierten Leonardo den Auftrag, das letzte Abendmahl von Jesus mit seinen zwölf Aposteln darzustellen.

Schmuck für Speisesaal

Als Ort wählt er die Klosterkirche Santa Maria. Dort aber nicht den Gottesdienstraum, sondern das Refektorium, also den Speisesaal, was heute pietätlos erscheinen mag. „Das Abendmahl gehört, vor allem in der Toscana, seit dem 14. Jahrhundert zum Bildprogramm der Refektorien“, erläutert die Philosophin Astrid Nettling: „Die tägliche Mahlzeit der Mönche soll Erinnerung und Nachfolge des heiligen Mahls sein.“

Natürlich wird dies nicht das erste Werk, das dieses zentrale Geschehen des Neuen Testaments darstellt. Doch von den vielen Vorläufern weicht es in wesentlichen Punkten ab. „Das wirklich Revolutionäre sind die fehlenden Heiligenscheine“, sagt Leonardo-Experte Mario Taddei aus Mailand. Weder Jesus noch seine Jünger sind damit versehen. Zudem zeigt Leonardo nicht das eigentliche Mahl, also das Brechen des Brotes, sondern die Reaktion auf die in Matthäus 26, 21 überlieferte Prophezeiung „Einer von Euch wird mich verraten“. Man spürt das Erschrecken der Jünger auf seine Enthüllung. So wirkt Leonardos Werk weniger statisch als alle früheren. Um diese Dynamik zu erzeugen, gruppiert er die zwölf Apostel in vier Dreiergruppen, die dadurch lebendiger erscheinen.

„Vor Schreck ist Jakobus der Ältere auf der rechten Seite der Tafel zurückgefahren und breitet die Arme aus“, erläutert Astrid Nettling: „Hinter seiner Schulter kommt Thomas hervor, streckt ungläubig fragend den Zeigefinger nach oben. Philippus ist aufgestanden, führt, seine Unschuld beteuernd, die Hände an die Brust. Matthäus ist erregt, Thaddäus bestürzt, Simon dagegen, unerschütterlich gefasst.“ Doch vor allem Jesus bleibt die Ruhe selbst.

Revolutionär die Darstellung des Judas, erkennbar am Geldsäckchen vor sich. Zwar sitzt er im Schatten, aber im Gegensatz zu früheren Darstellungen nicht vor, sondern an derselben Tischseite wie die übrigen Jünger. Eine teilweise Rehabilitierung, wie oft interpretiert wird?

Auf die Gestaltung der Gesichter verwendet Leonardo, wie erhaltene Zeichnungen erweisen, viel Mühe. Wer als „Modell“ für sie gedient hat, ist nicht überliefert. Einfache Zeitgenossen in Mailand vielleicht?

Wer Judas darstellt, darüber gibt es die wildesten Geschichten. In dem 1959 erschienenen Roman des Österreichers Leo Perutz handelt es sich um den böhmischen Kaufmann Joachim Behaim, der damals gerade in Mailand weilt; als dieser acht Jahre nach Fertigstellung des Gemäldes wieder einmal zu Besuch ist, wundert er sich, dass ihn die Menschen anstarren. Eine andere Anekdote besagt, es handle sich um den Prior des Klosters, der Leonardo mit seiner Mahnung zur Eile stets drangsaliert. Für das 38 Quadratmeter große Gemälde benötigt Leonardo immerhin fünf Jahre. „Er kam oft früh zur Morgendämmerung in den Konvent“, überliefert uns der Dichter Matteo Bandello: „Eilends stieg er auf das Gerüst, arbeitete fleißig, bis ihn die Schatten des Abends zum Aufhören zwangen, und dachte nie daran, Nahrung zu sich zu nehmen.“

1498 ist er fertig. Bis zu seinem Tode 1519 erlebt Leonardo den Ruhm dieses Werkes, aber auch die technischen Probleme. Neben der Kirche fließt ein Bach, zuweilen dringt Wasser ins Refektorium. Der Feuchtigkeit der Wand sowie der Nutzung des Raums als Küche sind die Farben schon bald nicht mehr gewachsen. Zumal Leonardo mit organischen Farben (Öl und Tempera) experimentiert, um die gewünschte Atmosphäre farblich besser darstellen zu können. Schon 20 Jahre später kommt es in der Grundierung zu Rissen, die wiederum die Farbe großflächig abblättern lassen.

Weitere Belastungen treten hinzu, so dass ein Kunstkritiker einmal vom „meistgepeinigten Werk in der Geschichte der Malerei“ spricht. Unterhalb des Gemäldes wird eine Tür eingebaut (die mittlerweile wieder vermauert ist), der die Darstellung der Füße Jesu zum Opfer fällt. Bei der Besetzung Mailands durch Napoleon 1797 wird das Refektorium als Stall genutzt. Pferdemist und Hufschläge treffen die Wand. Die revolutionären Soldaten bewerfen das religiöse Werk mit Steinen, kratzen einigen der Dargestellten die Augen aus. 1820 wird versucht, das Gemälde zu versetzen, was nach ersten Schäden jedoch wieder eingestellt wird.

In der Nacht auf den 16. August 1943 übersteht das Gemälde einen alliierten Luftangriff. Die Bombe zerstört die Südwand, das Gemälde an der Nordwand, von den Brüdern mit Sandsäcken verbarrikadiert, bleibt von Granatsplittern verschont – aus so etwas werden Wunder gestrickt.

Folgenreiche Restaurierungen

Als nicht minder abträglich erweist sich die Zahl der Restaurierungen. „Jeder der Restauratoren änderte die Physiognomie, den Ausdruck und den Charakter der Jünger“, beklagt Pinin Brambilla, die Leiterin der letzten Restauration, die 1978 beginnt. „Heute können wir nur noch 20 Prozent des Originalwerkes sehen“, heißt es damals. 21 Jahre lang wird versucht, die Wunden zu lindern. Frühere Schichten werden abgetragen – mühsam. An manchen Tagen wird lediglich eine Fläche von der Größe einer Briefmarke geschafft.

Die Folgen der Sünden der Vergangenheit bleiben: Manche Gesichter wie jenes von Simon rechts sind nicht mehr zu erkennen. Nichts zu sehen ist auch von der einstigen Farbenpracht, die nur noch die in London aufbewahrte Kopie aus dem Jahre 1520 erahnen lässt.

Dennoch wird kein anderes Gemälde so oft kopiert und persifliert wie dieses: mit frühen Nachbildungen in anderen Kirchen und Palästen bis in die Neuzeit bei Dali und Andy Warhol. In den 1990er Jahren populär wird ein Poster, das Hollywood-Stars von Dick & Doof über James Dean bis zu Marilyn Monroe in Abendmahl-Pose vereint. Schon dieses gilt vielen als ungebührlich.

Unappetitliche Persiflagen

Richtig Ärger gibt es 1993 beim Werbeplakat von Otto Kern: Statt der Jünger umgeben barbusige Models den Jesus-Darsteller; nach heftigen Protesten wird es zurückgezogen. Das Plakat des Pariser Modehauses Girbaud, auf dem zwölf Mannequins einen Mann mit nacktem Oberkörper umarmen, wird gar von einem Richter verboten; innerhalb von drei Tagen muss es in ganz Frankreich abgehängt werden. Kein Einspruch erfolgt gegen die Abendmahl-Darstellung des Modern-Art-Künstlers Vik Muniz aus Schokoladensirup.

Allgemeingut wird das Werk mit dem Roman „Der Da Vinci Code“. Neben Jesus, so dessen These, sitze nicht Johannes, sondern Maria Magdalena, Braut Jesu. Der leere Raum zwischen beiden bilde ein V, Symbol für den weiblichen Schoß und das Kind der beiden. Der Heilige Gral sei also kein Kelch (der ja übrigens auch nicht zu sehen ist), sondern die Blutlinie Jesu bis heute. So mag eben jeder auf seine Art dieses Gemälde interpretieren. Erst dies macht ja ein wahres Meisterwerk aus. Und wer davor steht, kann dies auch spüren.