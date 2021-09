Das gibt es beim Tag des Offenen Denkmals in Heidelberg zu sehen

Heidelberg. Vom Europarat initiiert, wird am Sonntag, 12. September, in rund 50 Staaten der „Tag des offenen Denkmals“ gefeiert. Auch in Heidelberg öffnen sich historische Gebäude den Besuchern. Eine Auswahl der Angebote:

Gloria-Kino: In der Hauptstraße 146 steht der ehemalige Hirschhorner Adelshof. Es ist das älteste Kino der Stadt und wurde 1703 erbaut. 1888 entstand das Rückgebäude, 1907 gab es erste Filmvorführungen im damaligen Gasthaus, seit 1912 ist es zum Kino umgebaut. Von 10 bis 22 Uhr gibt es eine Ausstellung zur Geschichte des Kinos. Filmvorführungen „Heidelberg in alten Bildern“ kann man von 10 bis 14 Uhr sehen.

Erlöserkirche: Die Alt-Katholische Erlöserkirche (Plöck 44) ist Teil eines ehemaligen Dominikanerinnenklosters. Sie ist von 11 bis 15 Uhr geöffnet, um 13 Uhr kann man dort an einer Führung teilnehmen.

Altes Rathaus: In der Dossenheimer Landstraße 5 wartet ein 1877 errichteter Bau im Renaissancestil auf Gäste. Unter anderem ist hier ein Füllfederhalter-Museum untergebracht. Geöffnet ist es von 15 bis 17 Uhr.

Peterskirche: Die Evangelische Peterskirche und Universitätskirche (Plöck. 70) ist 1196 erstmals erwähnt worden. Neben bedeutenden Grabdenkmalen darf hier der 2006 neu gestaltete Fensterzyklus von Johannes Schreiter bewundert werden. Konzertante Orgelführungen gibt es von 10 bis 15 Uhr; von 13 bis 15 Uhr sind Führungen zur Kirche vorgesehen.

Gutleuthofkapelle: In der Schlierbacher Landstraße 172 wartet digital „Erzähl mir deine Geschichte“ von 11 bis 17 Uhr auf Gäste. Der einschiffige Kapellenbau ist 1430 errichtet worden. Die Kapelle wird nur zu besonderen Anlässen zum Gottesdienst genutzt.

Eiskeller: Am 10. August 1878 eröffnete der Gastwirt und Bierbrauer Peter Gilbert in der Dossenheimer Landstraße 42 seine Gastwirtschaft „Bierquelle“ mit einem dazugehörigen, etwa vier Meter unter der Erde liegenden Eiskeller. Von 10 bis 22 Uhr kann man ihn am Sonntag besichtigen. miro