Churchill War Rooms - der Ort, an dem der Sieg geplant wurde

Die Szenerie ist gespenstisch. Der Besucher streift durch enge Gänge. Schaufensterpuppen mimen Wachsoldaten und das Personal im Funkraum. Ein Esstisch mit Geschirr zeugt davon, dass hier auch gewohnt wurde.

Während des Zweiten Weltkrieges dienen diese Räume als Bunker des britischen Premierministers Winston Churchill. Ein Ort, an dem Geschichte geschrieben wird. Heute historische Kultstätte der Briten, Attraktion für jährlich 600 000 Besucher, Thema des Oscar-prämierten Film-Epos „Die dunkelste Stunde“.

In modernester Museumspädagogik wird nicht nur das Leben hier unten dargestellt, sondern dieses in die Geschichte eingeordnet, die zum Großteil eine deutsche ist. Denn als Hitler 1933 die Macht übernimmt, begründet er nicht nur eine diktatorische und rassistische Herrschaft im Inneren, sondern zerstört auch sukzessive die Friedensordnung in Europa: Austritt aus dem Völkerbund, Besetzung des Rheinlandes, Einführung der Wehrpflicht, Anschluss Österreichs, Besetzung des Sudetenlands, Zerschlagung der Tschechoslowakischen Republik.

Bei all dem sieht Großbritannien tatenlos zu. Premierminister Neville Chamberlain will den Frieden um jeden Preis erhalten; Appeasement nennt man das: Beschwichtigung. Damit steht er keineswegs allein. Zu tief sitzen im Volk die Schrecken des Ersten Weltkrieges, der erst 20 Jahre zuvor zu Ende gegangen ist und die Briten weit stärker prägt als dies der Zweite Weltkrieg tun wird.

Der unterirdische Kabinettssaal im Bunker ist heute zu besichtigen. Der lebensecht wirkende Adjutant ist natürlich eine Puppe. © Konstantin Groß

Zudem gibt es für Hitler, seinen Antikommunismus und die Idee der „Überlegenheit der arischen Rasse“ manche Sympathien im britischen Hochadel, allen voran beim früheren König Edward VIII. Dass dieser 1936 nach nur einem Jahr von der Regierung zur Abdankung gezwungen wird, hat vor allem hierin seinen Grund und nicht etwa in der Liebe zur Femme fatale Wallis Simpson.

Hitler hält die Briten für dekadent. Er glaubt nicht, dass sie ihre Verpflichtungen aus dem Bündnis mit Polen einhalten, dafür in den Krieg ziehen. Er irrt sich: Nur zwei Tage nach seinem Überfall auf Polen erklärt ihm Großbritannien am 3. September 1939 den Krieg.

Blick in die Schreibstube. © Konstantin Groß

Beschwichtigung scheitert

Damit ist Chamberlains Politik gescheitert, sein politisches Schicksal besiegelt. Für die Nachfolge stehen zwei Personen zur Auswahl, die auch für unterschiedliche Strategien stehen: Außenminister Lord Halifax und Marineminister Winston Churchill. Halifax will durch einen Kompromiss so schnell wie möglich zurück zum Frieden, Churchill sieht langfristig keine Lebenschance für Großbritannien in einem von Nazis beherrschten Europa und darüber hinaus für das gesamte Empire in einem von Japan bedrohten Asien.

Doch Churchill ist unbeliebt. Als Innenminister beendet er 1911 im East End eine Geiselnahme, wobei ein ganzer Wohnblock in Flammen aufgeht, als Marinemister im Ersten Weltkrieg vergeigt er eine Invasion bei Gallipoli. In der Königskrise von 1936 stellt er sich auf die Seite von Edward VIII. und Wallis Simpson. Er tritt aus der Konservativen Partei aus und den Liberalen bei, um dies dann wieder rückgängig zu machen. Ein unsteter Charakter, wie seine Gegner argumentieren. Doch 1940 setzt er sich durch, weil die sozialdemokratische Labour Party nur mit ihm, dem unerbittlichen Gegner Hitlers, eine Kriegskoalition eingehen will. Vor der Geschichte wird er dadurch zum Retter der Nation. Die zu einem „V“ für „Victory“ (Sieg) gespreizten Finger werden legendär.

Informationen für Besucher Entstehung/Nutzung: Baubeginn Juni 1938, Fertigstellung 27. August 1939 (wenige Tage vor Kriegsbeginn), Ende der Nutzung September 1945 (nach der Kapitulation Japans). Museum: 1948 beschließt das Parlament, die Räume als historische Stätte zu erhalten. Sie sind aber nur eingeschränkt zugänglich. 1981 ordnet Premierministerin Margret Thatcher an, sie zum Museum umzugestalten; es wird 1984 eröffnet. 2005 wird es zu einem Museum auch für Winston Churchill erweitert und von Königin Elizabeth II. eingeweiht. Zu sehen sind die Original-Räume mit 6000 authentischen Gegenständen, so der Lage-Raum mit wandhoden Karten, die Wohnräume Churchills und seiner Frau Clementine, die Räume der Techniker und des Sicherheitspersonals usw. Kuriosum ist der streng geheime Transatlantic Telephone Room mit der direkten Telefonverbindung zwischen Churchill und US-Präsident Roosevelt. An der Tür stand „Toilette“ und am Drehknopf „engaged“ (besetzt) – immer dann, wenn Churchill mit Roosevelt telefonierte. Öffnungszeiten: täglich 9.30 bis 18 Uhr, Eintritt 26,35 Pfund (ca. 31 Euro) Mehr Infos unter www.iwm.org.uk/visits/churchill-war-rooms Literatur: Unübersehrbar – aktuell etwa 1000 Churchill-Biografien. Spielfilm: „Die dunkelste Stunde“, britische Produktion von 2017. Churchill-Darsteller Gary Oldman erhielt für seine Leistung den Oscar und den Golden Globe, seine Maskenbildner für ihre Arbeit ebenfalls einen Oscar. Dafür nominiert war der Film außerdem in der Kategorie „Beste Filmmusik“ – alles völlig zu Recht! -tin

In den ersten Wochen und Monaten nach seinem Amtsantritt vom 10. Mai 1940 jedoch steht das Land Hitler alleine gegenüber: Frankreich bald geschlagen, Teile West- und Nordeuropas besetzt, die Sowjetunion de facto Hitlers Verbündeter, Amerika neutral. Hitler will diese Situation nutzen, Großbritannien besetzen. „Unternehmen Seelöwe“ soll schaffen, was seit Wilhelm dem Eroberer im Jahre 1066 niemandem gelungen ist, auch nicht Napoleon. Doch anders als früher gibt es nun Luftstreitkräfte: Die Reichsluftwaffe soll England sturmreif bomben.

Die Deutschen starten siegessicher, haben sogar einen Schlager mit dem perversen Refrain „Bomben auf Engeland“. Und in der Tat sind die Chancen anfangs ungleich verteilt: Die Briten sind hoffnungslos unterlegen. Doch sie kämpfen tapfer. Später wird Churchill sagen: „Noch nie hatten so viele so wenigen so viel zu verdanken.“ Die britischen Flieger erhalten denn auch den Ehrennamen „The Few“ – Die Wenigen.

Am Ende scheitert „Seelöwe“ kläglich. Die deutsche Luftwaffe verliert weit mehr Flugzeuge als die britische. Im Herbst 1940 verschiebt Hitler die Invasion „auf unbestimmte Zeit“. Es ist das erste Mal, dass er ein Kriegsziel verfehlt. Ein Menetekel. Er orientiert sich um, denn er plant ein noch größeres Manöver: den Überfall auf die Sowjetunion im Juni 1941. Die Angriffe auf britische Städte werden zwar fortgesetzt, aber verringert und nicht mehr, um eine Invasion vorzubereiten, sondern um die Rüstung und die Moral der Zivilbevölkerung zu schwächen. Bis 1945 finden insgesamt 60 000 britische Zivilisten den Tod.

In dieser Zeit sitzt Churchill mit seiner Regierung in einem Bunker zwischen Parlament und Downing Street, der wenige Tage vor Kriegsbeginn fertig wird. Hier arbeitet der gesamte Regierungsapparat, hier finden die Sitzungen des legendären Kriegskabinetts statt. Churchill wirkt hier oft rund um die Uhr, schläft hier auch, ebenso wie seine Frau.

Hier wird geplant, was die Briten im Krieg unternehmen: die (heute umstrittenen) Bombenangriffe auf deutsche Städte, die Offensive von Montgomery gegen Rommel in Nordafrika, die Teilnahme an der Invasion – bis zum Sieg am 8. Mai 1945.

Bitterer Triumph

Churchill gelingt es, Großbritannien neben den USA und der Sowjetunion als Siegermacht zu etablieren. Er ist einer der Großen Drei, der neben Stalin und dem US-Präsidenten (erst Roosevelt, dann Truman) an den Konferenzen zur Zukunft der Welt in Jalta und Potsdam teilnimmt. Doch letztere markiert auch seine schmerzlichste Niederlage: Mitten in der Konferenz im Juli 1945 muss er Potsdam verlassen, wird von Labour-Oppositionsführer Attlee abgelöst, denn seine Konservativen haben zu Hause die Wahlen verloren.

Dass dieser Kriegsheld abgewählt wird, ist für viele noch heute unbegreiflich. Doch der Mehrheit der Briten erscheint er nicht in der Lage, die vor allem sozialen Herausforderungen der Friedenszeit zu meistern.

Und die sind gewaltig. Das Land ist vom Krieg ruiniert. Den Menschen hier geht es nicht besser als im besetzten Deutschland, vielen sogar schlechter. Noch bis 1954 gibt es hier Lebensmittelmarken, während in Westdeutschland bereits das Wirtschaftswunder Fahrt aufnimmt.

Die Churchill War Rooms: Original-Räumlichkeiten mit authentischer Ausstattung, hier die Nachrichtenzentrale (l.) und die Schreibstube. © Konstantin Groß

Außenpolitisch zerbricht das Empire. Die Kolonien fordern vom Mutterland, in dessen Reihen sie für Freiheit und Demokratie gekämpft haben, diese Werte nun auch für sich. 1947 verliert Großbritannien mit Indien das Juwel seines Empires und der König den Titel „Kaiser von Indien“. In den 1960er Jahren folgen fast alle afrikanischen Kolonien, allen voran Kenia und Tansania.

Im Ausland gilt Churchill nach 1945 weiter als Idol. Er warnt vor Stalin, prägt das Wort vom „Eisernen Vorhang“ und propagiert die Vereinigten Staaten von Europa. 1951 wird er nochmals Premierminister, nur für vier Jahre. Die Welt ist nicht mehr seine. Zehn Jahre später stirbt er im 91. Lebensjahr – vielgerühmt.

Publizist Jörg Friedrich, der ihn wegen der Luftangriffe auf deutsche Städte als Kriegsverbrecher sieht, steht mit dieser Meinung weitgehend allein. Laut Historiker Christian Graf von Krockow sind gar „dank Churchills Unbeugsamkeit Abermillionen von Menschen gerettet worden“. Sein Biograf Knut Hagberg urteilt: „Wenn es Churchill nicht gelungen wäre, England zum Kampf zu wecken, dann würde es bald kein freies Land mehr in Europa gegeben haben.“ Und Historiker Arnold Toynbee formuliert: „Ohne Churchill läge die Welt heute in Ketten.“