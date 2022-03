Burgfeste Dilsberg startet wieder in die Saison: Rundumsicht über das Neckartal

Rhein-Neckar. Den Blick weit über das Neckartal und die Hügel des Odenwaldes schweifen lassen – das können Besucherinnen und Besucher wieder ab dem 1. April. Dann startet die Burgfeste Dilsberg in die Saison und öffnet ihre Tore immer dienstags bis sonntags und an Feiertagen. Wie die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg am Dienstag weiter mitteilten, sei das Burggelände jeweils von 10 Uhr bis 17.30 Uhr zugänglich.

Von den Grafen von Lauffen gebaut

Die Burganlage Dilsberg, die auf einer Art „Aussichtsbalkon“ über dem Neckartal gelegen ist, ist besonders wegen der schönen Rundumsicht ein beliebtes Ausflugsziel. Beeindruckend sind zudem ihre hoch aufragenden Mauern. Der sechseckige Bergfried überragt noch heute die Burg und das Städtchen Dilsberg auf der Kuppe über einer Neckarbiegung.

Ab dem 1. Mai starten dann auch wieder die öffentlichen Führungen durch die Burgruine. Jeden Sonn- und Feiertag erfahren die Besucherinnen und Besucher dabei mehr aus den über 800 Jahren Burggeschichte.

Diese beginnt in der Mitte des 12. Jahrhunderts, als die Grafen von Lauffen eine Burg auf der Kuppe des 288 Meter hohen Dilsbergs errichteten. Es entstand erst ein Wohnturm, umgeben von einer ovalen Ringmauer und einem umlaufenden Graben. Die Burg sollte den Einflussbereich der Grafen sichern – besonders in Hinblick auf die mächtigen Pfalzgrafen im nahe gelegenen Heidelberg.

Die Rundgänge starten jeweils um 15 Uhr im oberen Burghof der Anlage. Eine Voranmeldung ist aktuell nicht notwendig, teilten die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg weiter mit. Darüber hinaus könnten Führungen für Gruppen zu frei wählbaren Terminen bei der Tourist-Information Neckargemünd unter der Telefonnummer 06223/ 35 53 oder per E-Mail an info@tourismus-neckargemuend.de gebucht werden.

Schutz für Fledermäuse

Vorerst geschlossen bleiben muss jedoch laut der Mitteilung der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg der Brunnenstollen der Burgfeste. Dieser sei zurzeit noch von den Fledermäusen, die dort überwintern, belegt. Bis mindestens Ende April sei der enge Gang deshalb für Besucherinnen und Besucher nicht begehbar, hieß es weiter. her

Mehr unter www.burgfeste-dilsberg.de