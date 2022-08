Burg Steinsberg ist ein „Kompass des Kraichgaus“

Als „Kompass des Kraichgaus“ wird die Burgruine Steinsberg bei Sinsheim oft bezeichnet – zu Recht, denn der Rundblick vom 30 Meter hohen Bergfried ist grandios. Mit der erstmaligen Nennung im Jahr 1109 dürfte die Anlage zu den ältesten in der Region zählen. Ein „Eberhardus de Steinssberg“ saß damals hier. Der Dichter Spervogel lobt im späten 12 . Jahrhundert Werinhard von Steinsberg als großzügigen Mäzen der Literatur: „Got gnade Werinharte, der uf Steinesberg saz“. Den Nachruf verbindet der Dichter mit der Aufforderung an die Nachfolger, die Grafen von Öttingen, sich ebenso großzügig zu zeigen: „Wer sol uf Steinesberc würken Wernhartes werk?“.

Ob der Wunsch Spervogels in Erfüllung geht, weiß niemand. Sicher ist: Etwa 50 Jahre nach Erwerb des Steinsbergs bauen die Grafen von Öttingen die Burg aus. Um 1220/1230 entsteht die Anlage in den Formen der Stauferzeit: die unregelmäßig zwölfeckige aus Buckelquadern errichtete Ringmauer und – eine Besonderheit – der achteckige Bergfried aus perfekt behauenen Steinen.

Eine Rarität: Der 30 Meter hohe Bergfried der Burg hat eine achteckige Form. © Klaus Backes

Das Achteck gilt als Vermittlung des durch ein Quadrat symbolisierten Reiches der Erde zur Unendlichkeit, die durch den Kreis dargestellt wird. Diese Form des Bergfrieds hat etliche Autoren zu Vergleichen mit Castel del Monte inspiriert, der berühmten Burg Kaiser Friedrichs II. in Apulien. Die entsteht allerdings später, ab 1240. Dort treibt der Staufer das Prinzip des Achtecks zur Perfektion: ein achteckiger Turm, ein achteckiger Innenhof und acht achteckige Türme an den Ecken.

Reichskrone als Vorbild?

Sehen die Öttinger andere achteckige Bauten des Kaisers in Italien? Ist es der persönliche Kontakt zu den Staufern, der sie motiviert? Es gibt aber auch deutsche Vorbilder wie die Pfalzkapelle Karls des Großen in Aachen. Die Reichskrone hat ebenfalls eine achteckige Form. Und es stehen etliche achteckige Burgen im Elsass, einem weiteren Kernland der Staufer. Doch nicht nur dort.

2010 beginnt die Ausgrabung der Holsterburg in der Nähe von Warburg (Nordrhein-Westfalen). In dem Hügel vermutet man Reste einer simplen Anlage, die 1294 in blutigem Kampf erobert und anschließend dem Erdbogen gleichgemacht wurde. Dann die Sensation. Die Archäologen charakterisieren die um 1190 erbaute Holsterburg als „bislang einzige vollständig ergrabene und archäologisch datierte oktogonale Burganlage in Europa“. Kein achteckiger Bergfried wohlgemerkt, sondern eine achteckige Ringmauer. Wer weiß, wie viele „Achtecke“ noch im Boden schlummern?

Informationen für Besucher Entfernung von Mannheim: etwa 60 km. Fahrzeit: etwa 45 Minuten Parken: großer Parkplatz direkt an der Burg Öffnungszeiten: frei zugänglich, Bergfried tagsüber geöffnet. Anschrift: Burg Steinsberg, Steinsberg 1, 74889 Sinsheim. Homepage: www.burg-steinsberg.de (Öffnungszeiten der Gaststätte, Speisekarte, etc.) Informationen zu Führungen und anderem: www.sinsheimer-erlebnisregion.de. Sage: Ein bösartiger Riese lebte einst auf dem Steinsberg und tyrannisierte das Umland. Seine Opfer ertränkte er in einem nahe liegenden See. Eines Tages entdeckte der Wüstling ein junges Mädchen, das unweit des Bergs Blumen pflückte. Er packte sein wehrloses Opfer; doch das Mädchen riss sich los und sprang in den See. Wutentbrannt stürzte sich der Riese ins Wasser. Doch sein schweres Kettenhemd zog ihn in die Tiefe, und die Region war von ihm erlöst. Literatur: Hartmut Riehl/Jürgen Alberti: Burgen und Schlösser im Kraichgau, Ubstadt-Weiher 2014; ; Rainer Kunze, Burg Steinsberg. Geschichte und Gestalt, Neckargemünd-Dilsberg 2003. kba

Ob sich die Öttinger tiefschürfende Gedanken über den Symbolgehalt des Achtecks machen, sei dahingestellt. Der Burgenforscher Rainer Kunze vermutet profanere Motive, erkennt darin „ein Prunkstück, das seinesgleichen suchen sollte“, sieht „mehr Statussymbol als Wehrbau“.

Drei Mauerringe

Zu Beginn des 14. Jahrhunderts geht die Burg an die Pfalzgrafen über, die Vertreter regionaler Adelsfamilien wie die Sickingen, Landschad von Steinach oder Venningen als Verwalter einsetzen. Sie lassen die wehrtechnisch veraltete Anlage modernisieren, legen drei Mauerringe mit Toren und Türmen um die Kernburg des 13. Jahrhunderts. Diese „Zwinger“ sollen einerseits Gegner auf Distanz halten, andererseits ermöglichen, eingedrungene Feinde unter verheerendes Kreuzfeuer zu nehmen. 1517 verkauft Kurpfalz die trotz aller Umbauten wenig wehrhafte Anlage an die Venningen. Doch die haben nicht lange Freunde daran.

Denn 1525, während des Bauernkriegs, zieht der Eppinger Haufen vor die Tore der Burg. Die Herrschaft ist nicht zu Hause, und die Besatzung übergibt den Steinsberg kampflos. Keine Ausnahme im Bauernkrieg, sondern eher die Regel. Die Bauern, die von dem ehemaligen Pfarrer Anton Eisenhut angeführt werden, dringen in das Archiv ein und verbrennen alle Urkunden. Sie meinen wohl, damit von ihren Abgaben und Abhängigkeiten befreit zu sein. Dann bedienen sie sich im Weinkeller. Was ihr Fassungsvermögen übersteigt, lassen sie auslaufen.

Blick in den spätmittelalterlichen Zwinger, der es ermöglichte, eingedrungene Feinde unter verheerendes Kreuzfeuer zu nehmen. © Klaus Backes

Und schließlich zünden die Bauern die Burg an. In einer alten Überlieferung heißt es, sie „machten damit ein Lustfeuer und schrecken, das allenthalben in der gantzen Revier rings herumb, scheinbarlich zu sehen war“. Doch bekanntermaßen scheitert der Aufstand, und die Bauern müssen den Wiederaufbau der Burg bezahlen – trotz fehlender Urkunden. Ihren Anführer Eisenhut lässt der Kurfürst in Bruchsal köpfen.

Die Burg übersteht das von Kriegen erfüllte 17. Jahrhundert leidlich, verliert aber an Bedeutung. Das zeigt die Nutzung nach dem Tod des letzten auf der Burg lebenden Vertreters der Familie von Venningen im Jahr 1718, die Kunze beschreibt: „Da wohnt die ‘gnödige frouw Mutter’, wohnen Amtmann und Schultheiß von Weiler auf der Burg, ist der Wein der Gemeinde hier eingelagert, haben Bürger und Juden von Weiler und Sinsheim Teile zu unterschiedlichen Zwecken gemietet.“

Millionen investiert

Nach einem Blitzeinschlag in den Turm erfolgt 1797 die Zerstörung der mittlerweile nutzlosen Anlage durch Entfernung der Dächer. Was verwertbar ist, wird veräußert. Die Romantiker retten Steinsberg, wie viele andere Burgen. Ein Landschaftsgarten entsteht, von dem bis heute die etwa 1825 gepflanzte Linde überdauert hat.

Die Burg Steinsberg verfügt über starke Mauern und einen mächtigen Turm. Doch da sie auf einer flachen Anhöhe liegt, war ihr Verteidigungswert gering. © Klaus Backes

1973 verkaufen die Freiherren von Venningen die Ruine an die Stadt Sinsheim. Nach Einrichtung einer Gaststätte entwickelt sich der „Kompass des Kraichgaus“ zum beliebten Ausflugsziel. Der Stadt ist die Burg lieb – und teuer. Millionen fließen. Trotzdem ist die Sanierung in der Bürgervertretung kaum ein Streitpunkt. Und so präsentiert sich die Ruine heute in einem sehr gepflegten Zustand.

Am Beginn der Besichtigung steht ein Rundgang um die Anlage durch die Weinberge. Beeindruckend, ja uneinnehmbar wirken die drei Mauerringe mit dem achteckigen Bergfried dahinter. Deutlich wird aber auch, dass die Burg nicht auf einem schroffen Felsen, sondern auf einem eher sanft abfallenden, 334 Meter hohen Hügel steht. Ein Standort, der vor Aufkommen der großen Katapulte im Hochmittelalter einen akzeptablen Verteidigungswert besitzt. Mit dem Einsatz von Feuerwaffen ist es damit endgültig vorbei.

Anstrengender Aufstieg

Durch das Tor und die Zwinger des Spätmittelalters gelangt der Besucher zum Portal der Kernburg. Deren Ringmauer imponiert durch die wehrhaft wirkenden Buckelquader, die vor allem während der Stauferzeit (1138 – 1250) den Burgenbau in den Gebieten prägen, wo es den geeigneten Bunt- und Kalkstein gibt.

Den Innenhof dominiert der Bergfried, 30 Meter hoch, zwölf Meter Durchmesser, vier Meter Wandstärke – ein Koloss. Eine Besteigung muss sein, ist aber nicht für jeden zu empfehlen. 128 Stufen führen nach oben, steil und eng. Bei „Gegenverkehr“ muss man sich arrangieren. Die Mühe wird durch einen grandiosen Rundblick belohnt.

Der Zugang zum Turm im Erdgeschoss ist neuzeitlich. Die beiden ursprünglichen Eingänge liegen in etwa elf Metern Höhe. Die Buchautoren Riehl und Alberti vermuten einen Zugang über Leitern. Kunze vertritt die Auffassung, dass der eine Eingang vom Palas betreten werden konnte, der zweite von einem heute verschwundenen Wohnturm. Der Kamin im dritten Obergeschoss wird manchmal als Anhaltspunkt für eine Bewohnbarkeit des Turms gesehen. Wegen der Enge sind Zweifel angebracht. Er diente wohl eher dem Turmwächter zum Aufwärmen.

Im stimmungsvollen Burghof lockt der Biergarten, doch montags bleibt die Gaststätte geschlossen. Sie ist in den ehemaligen Wohngebäuden untergebracht, die wenig Sehenswertes bieten. „Spätmittelalter, vielfach umgebaut, Mauern angesetzt an die Ringmauer, wo sie wohl stauferzeitliche Holzbauten abgelöst haben“, bemerkt Kunze. Und trotzdem: Steinsberg ist ein tolles Ausflugsziel.