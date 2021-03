Erfolgreicher Buchautor ist er schon. Inzwischen hat Richard Brox auch bewiesen, dass er als Anwalt der Obdachlosen öffentliche Debatten anstoßen kann. In einem Gastbeitrag für diese Zeitung hatte er im Februar bemängelt, dass es in Mannheim zu wenig Hilfen für Menschen auf der Straße gebe. Seine Vorwürfe waren nicht nur bei der Stadtverwaltung, sondern auch bei der Caritas auf Unverständnis gestoßen.

Als Brox am Mittwochabend in einer Online-Veranstaltung der Abendakademie mit Grünen-Stadträtin Angela Wendt über sein Buch und sein Engagement für Obdach- und Wohnungslose spricht, bleibt er aber bei seiner Kritik. Es gebe in Mannheim tolle Projekte und gute Einrichtungen, sagt er im Vorgespräch. Aber das reiche nicht. „In den kalten Winterwochen hat sich niemand darum bemüht, ein Hotel für die Obdachlosen zu öffnen.“

Sprecher der Wohnungslosen Richard Brox wurde 1964 in Mannheim geboren und wuchs auf der Schönau auf. Er lebte rund 30 Jahre lang auf der Straße und reiste durch ganz Deutschland. Bekannt wurde er mit einer Webseite, auf der er Informationen und Anlaufstellen zusammenstellt: http://ohnewohnung-wasnun.blogspot.com/ Ende 2017 erschien sein Buch „Kein Dach über dem Leben: Biographie eines Obdachlosen“ im Rowohlt-Verlag. Es stand auf der Spiegel-Bestseller-Liste und wurde in Deutschland bisher insgesamt knapp 50.000 Mal verkauft. Brox tritt bundesweit für die Interessen von Obdach- und Wohnungslosen ein. Er fordert unter anderem eine Erhöhung der Hartz-IV-Sätze und ein verankertes „Recht auf Arbeit und Wohnraum für alle Bürgerinnen und Bürger“ in allen Verfassungen von Bund und Ländern. fab

Selbstbewusst und zufrieden sitzt Brox im Saal der Abendakademie. Er sei dankbar und glücklich, sagt er und klopft auf die Mandarin-Übersetzung seiner Autobiografie „Kein Dach über dem Leben“, die im vergangenen Jahr in Taiwan erschienen ist. „40 000 verkaufte Bücher in einem Jahr. Das habe ich nicht einmal in Deutschland geschafft.“

Hierzulande soll bald eine Neuauflage des Bestsellers kommen. Der Lebensmittelpunkt von Brox befand sich rund 30 Jahre lang auf der Straße, nachdem Polizei und Gerichtsvollzieher ihn 1986 nach dem Tod seiner Eltern aus der Schönauer Wohnung geworfen hatten. Inzwischen wohnt der 56-Jährige die meiste Zeit in Köln, kommt aber noch regelmäßig nach Mannheim. Im Gespräch mit Angela Wendt nimmt er in der Abendakademie auch die Bürgerinnen und Bürger in die Pflicht: „Was ich vermisse in Mannheim, ist ein Verein, der sich gezielt für die Belange, für die Würde und Rechte von obdachlosen Menschen auf der Straße einsetzt.“

Initiativen in anderen Städten

In anderen Städten gebe es bereits Initiativen, deren Mitglieder Bedürftige zum Beispiel bei Behördengängen begleiten. Im Rhein-Neckar-Raum fahren seiner Schätzung nach mehr als 100 Menschen zwischen den Städten umher, auf der Suche nach einem Schlafplatz, einem Tagessatz oder Bettelgeld. „Das ist doch kein schönes Leben, da muss man doch helfen.“

Angela Wendt will von Brox wissen, wie man am besten mit Obdachlosen umgeht. Schließlich könne man nicht jedem Geld geben – und dann sei da immer noch die Angst, dass sich jemand von dem Geld das Falsche kauft. Man solle auf Augenhöhe gehen, rät Brox. Und dann solle man einfach fragen, wie man der Person am besten etwas Gutes tun kann: eine heiße Suppe, ein heißes Getränk, warme Kleidung? Projekte wie in anderen Städten würde er sich wie erwähnt auch für Mannheim wünschen: Hoteliers öffneten ihre Häuser, die wegen der Corona-Pandemie leerstehen, für Obdachlose, damit diese bei eiskalten Temperaturen nicht auf der Straße schlafen müssen. In Mainz, Hannover und Hamburg gab es entsprechende Angebote. Aber auch in Neustadt, Koblenz und Kaiserslautern.

Meldeadresse für Impfung

Auch die Zuschauenden vor dem Bildschirm können dem prominenten Mannheimer Fragen stellen. Viele davon drehen sich um die Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen auf Menschen auf der Straße. „So groß wie jetzt war die Angst noch nie“, sagt Brox. Obdachlose hätten es sehr schwer, an FFP2-Masken zu kommen. Da sie in der Regel nicht gemeldet seien, hätten sie zudem Schwierigkeiten, geimpft zu werden – auch wenn sie zur Risikogruppe gehören. Es gebe zwar entsprechende Initiativen, aber die seien auf bestimmte Städte begrenzt.

Auch hier könnten sich Mannheimerinnen und Mannheimer also einbringen. Dass die Menschen in der Stadt ihm seine Forderungen übelnehmen, glaubt Brox nicht. „Ich denke mal, die Mannheimer haben mich genauso lieb, wie ich sie liebhabe“, sagt er und grinst.