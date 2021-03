Mannheim/Köln.. Dass sich Deutschland von Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundestrainer Joachim Löw verabschieden muss, ist klar. Jetzt steht auch noch ein neuer Bundesjuror/-Poptitan ins Haus: Dieter Bohlen räumt nach fast 20 Jahren seinen Chefposten in der Jury der RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar". Das teilte der Privatsender am Donnerstag mit. Die Sendung werde in der kommenden Staffel im Jahr 2022 erstmals mit einer komplett neu besetzten Jury präsentiert, teilte RTL mit. Der 67-jährige Bohlen übergebe "das Kommando" dann an Nachfolger, die noch bekanntgegeben würden. Das Finale der aktuellen Staffel am 3. April 2021 sei somit die letzte Show des Pop-Titans auf dem Sessel des Chefjurors.

RTL-Unterhaltungschef Kai Sturm erklärte zu der Entscheidung des Senders, dass nach fast zwei Jahrzehnten "jetzt der richtige Zeitpunkt für Veränderung und Weiterentwicklung" sei. "Wir bedanken uns ausdrücklich bei der aktuellen Jury und insbesondere bei Dieter Bohlen als langjährigem Chefjuror", erklärte Sturm. Henning Tewes, Geschäftsführer von RTL Television, teilte mit: "Mit einer komplett neuen Jury wird DSDS frische Impulse setzen, um musikalische Talente und Millionen Zuschauer neu zu inspirieren und zu begeistern." Wie RTL ferner erklärte, werde auch die Show "Das Supertalent" im Herbst 2021 neue Juroren bekommen. Auch dort saß Bohlen in der Jury.

Dass auf einer von RTL aufwendig gestalteten Seite zu der Nachricht vom bevorstehenden Ende der Ära Bohlen kein einziges Wort vom langjährigen Chefjuror vorkommt, fällt dabei ins Auge. Es legt den Verdacht nahe, dass die Trennung nicht einvernehmlich erfolgt, etwa, weil der 67-Jährige in Rente geht oder sich auf seine musikalische Karriere konzentriert. Das Medien-Portal dwdl.de schreibt dazu: „Auffällig ist, dass Dieter Bohlen selbst in der RTL-Mitteilung gar nicht zu Wort kommt und zeitnah zur Kommunikation des Senders auch auf seinem sonst gerne für die direkte Kommunikation genutzten Instagram-Kanal schweigt.“ RTL selbst schreibe in seiner Mitteilung über die Personalie: "Darüber wurden alle Beteiligten im Vorfeld informiert." Das spricht für dwdl „für eine Entscheidung des Senders und gegen einen selbstgewählten Rückzug Bohlens“.

"Deutschland sucht den Superstar" ("DSDS") läuft bereits seit 2002 - Musikproduzent Bohlen war von Anfang an dabei und ist das Gesicht der Show. Mit seinen umstrittenen Sprüchen hat er sie über Jahrzehnte geprägt. Die Bilanz der langlebigsten Castingshow in Deutschland ist zwiespältig: Der Erfolg war quoten- und chartstechnisch zunächst gigantisch. Auf Dauer konnte sich kaum einer der „Superstars“ nachhaltig an der Spitze des Musikgeschäfts etablieren, mit Ausnahme von Schlagersängerin Beatrice Egli, der Siegerin von 2011 und Deutschpopstar Wincent Weiss, der 2013 aber nicht allzu weit kam. Bei Vorjahressieger Ramon Kaselowsky muss man noch abwarten. Der große Erfolg von Premierensieger Alexander Klaws, Mark Medlock oder auch Pietro Lombardi blieb kurzlebig. Das war schon bei der ersten Staffel befürchtet worden, etwa im Abschlusskommentar dieser Zeitung, der „für die hoch gejubelten Kandidaten“ befürchtete, dass „deren Zukunft Vergangenheit ist, sobald die nächste Schau durchs Dorf getrieben wird“. Auch die Quoten sanken kontinuierlich, während die Konkurrenz von „The Voice Of Germany“ stabil blieb und neue Formate etablierte. Zuletzt war „DSDS“ sogar mehr in den politischen als in den bunten Schlagzeilen, weil der Mannheimer Xavier Naidoo und Schlagersänger Michael Wendler während ihrer Zeit in der Bohlen-Jury ins Querdenker-Lager abdrifteten. Ob die Show diesen Trend ohne ihr immer noch kultisch verehrtes Aushängeschuld abfedern kann, bleibt abzuwarten (mit dpa)