Hunderte Male lief der Trailer zur aktuellen Staffel „Bachelor“ auf RTL: Im Stil einer Zirkusaufführung wurde für die Sendung geworben, bei der ein Mann unter 22 Single-Frauen seine Herzdame finden soll. Die originelle Kleidung der Produktion kommt aus Mannheim: „Im Oktober hatte ich eine E-Mail-Anfrage bekommen“, erzählt Alexandra Solowski, die in der Neckarstadt-Ost eine Schneiderei samt Kostümverleih betreibt. Die Kostüme waren, so erzählt sie, schon überall auf der Welt, so in Dubai und London.

Im Trend: die 20er

Der Verleih für die Fernsehproduktion war etwas Besonderes, meist leihen sich Kunden aus der Region Kleidung für Mottopartys. „Aktueller Trend sind die 20er Jahre wegen der Serie ,Babylon Berlin’.“ Dank der Serie „Game of Thrones“ ist auch Fantasy und Mittelalter beliebt, außerdem der Stil „Barock“ – solche Kleidung wird beispielsweise bei Schlossfestspielen getragen.

Solowski hat auch an das Mannheimer Technoseum Kostüme verliehen und für Schaufensterdekorationen. Manchmal fahren Gruppen, ausgestattet mit ihren Kostümen, nach Venedig zum Karneval. Ihre textilen Kunstwerke hat Alexandra Solowski entweder selbst genäht oder Stücke vom Flohmarkt umgearbeitet. Dabei habe sie einen „lebendigen Fundus“, kombiniert also vorhandene Kleidung. Was die Unternehmerin betont: „Ich habe liebevolle, treue und korrekte Kunden. Vielleicht, weil nach der Beratung der Wert der Kleidung geschätzt wird.“ Die Kostüme kämen sauber und pünktlich zurück, sie erinnert sich nur an eine seltene Ausnahme: Eine Robin-Hood-Verkleidung wurde zusammen mit einem Hund auf der Rückbank eines Fahrzeugs transportiert – der Vierbeiner hat sich scheinbar gelangweilt und unterwegs die Lederapplikationen angeknabbert.

Bis zur Pandemie lief die Nachfrage sehr gut, doch dann brach vieles weg: „Kein Oktoberfest, kein Halloween, kein Weihnachten, kein Fasching.“ Solowski hat jedoch weitere Standbeine: Zum einen arbeitet sie als freie Dozentin für die Popakademie und coacht Studierende: „Ich helfe dabei, ein Künstlerprofil zu entwickeln.“ Wichtig sei beim Stil, dass man sich treu bleibt und sich fragt, was man mit der Kleidung aussagen möchte. Auch stelle sich die Frage, ob ein Künstler langfristig ein Markenzeichen haben möchte wie der Hut bei Udo Lindenberg. Solowski betont: „Den Kleiderschrank für die Bühne muss man so im Griff haben wie Instrumente.“ Bei den Seminaren kann sie auf ihre Berufserfahrung zurückgreifen: Nach der Lehre arbeitete die Schneiderin als Stylistin und Choreografin für Bühne, Events und Show.

Ungewöhnliche Tischsets

Doch „irgendwann wollte ich wieder an die Nähmaschine“. Deshalb hat Solowksi ein Geschäft eröffnet, wo sie für ihre Kunden schneidert: „Für das Retten von Lieblingsteilen bin ich berühmt.“ Das liegt ihr auch am Herzen, denn dass hierzulande viel Kleidung schnell weggeworfen wird, stört sie genauso sehr wie die schlechten Arbeitsbedingungen bei der Herstellung in Asien. Die sinkende Nachfrage wegen Corona hat Alexandra Solowski genutzt, um kreativ zu werden: Ergebnis sind ungewöhnliche Tischsets.