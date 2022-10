02

Lust auf Lesen

In die Stadtbibliothek oder Kinderbibliothek gehen. Dort gibt es nicht nur tolle und spannende Bücher für jedes Alter, es finden auch immer wieder Veranstaltungen statt. Zum Beispiel eine deutsch-ukrainische Vorlesestunde. Größere Kids können etwa am 2. November eine riesige Kugelbahn bauen.

Was für ein Theater!

Wie wäre es, mal wieder ins Theater zu gehen? Im Pfalzbau Ludwigshafen, Nationaltheater Mannheim und beispielsweise Capitol Mannheim werden immer wieder sehenswerte Stücke für Kinder und Jugendliche gezeigt. Das Junge NTM etwa zeigt Stücke für Kinder ab zwei bis hin zu ab 15 Jahren. Kleiner Tipp: Im Mannheimer Familienpass sind Gutscheine für eine Ermäßigung.

Für die Kleinen das Größte

Auf den Indoorspielplatz gehen. In Mannheim und Umgebung gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie etwa den Kinderpark Pinocchio oder den Star Jump Trampolinpark.

Den Horizont erweitern

Neues Wissen aufsagen ist cool. Spielerisch erfahren Kinder viel Neues bei der Ausstellung „Unsichtbare Welten“, die gerade im Reiß-Engelhorn-Museum läuft. Im Technoseum kann man vieles ausprobieren (etwa mit einer Dampflok fahren!) und dadurch was lernen. Einen Steinwurf entfernt liegt das Planetarium Mannheim, wo Astronomiefans ab etwa 4 Jahren auf ihre Kosten kommen. In Speyer lockt dem Technikmuseum (das es auch in Sinsheim gibt) Freunde von Flugzeugen und Automobile in die Halle. Außerdem gibt es in Speyer das Museum Sea Life, das vor allem bei Aquarianern und Fans von Zierfischen gut ankommt.

Den Sommer verlängern

Wasserratten wollen auch im Herbst schwimmen. In der Region gibt es zahlreiche Hallen- und Spaßbäder.