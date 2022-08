Apache 207 verrät Fans bei Live-Premiere in Mannheim ein Geheimnis

Mannheim. So viel Applaus in Mannheim für etwas, das vermeintlich aus Ludwigshafen kommt, ist selten. Das ist Apache 207 und seinen rund 10000 Fans in der Mannheimer SAP Arena herzlich egal: Der Begrüßungsapplaus für den erfolgreichsten deutschen Musiker in seiner Heimatregion würde weder bei den Adlern, noch bei Bülent Ceylan oder Xavier Naidoo tosender ausfallen. Die Show startet mit blauem Licht und martialischen Rhythmen einer Drumline aus fünf maskierten Trommlern vor der fast in Lebensgröße aufgebauten Kulisse des Plattenbaus, in dem der 24-Jährige in Ludwigshafen Gartenstadt aufgewachsen ist.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mit zwei Kumpels als Statisten, einem auf einer riesigen Leinwand eingespielten Video und Apache hinter einer Glastür, wirkt der Auftakt mit „Goldener Käfig“ wie eine Mischung aus Theater, Kino und Konzert.

Dann stürmt der Hauptdarsteller durch die Tür, klatscht ein paar Fans ab und singt „Brot nach Hause“. Mit „Kein Problem“ nimmt das Ganze beim schon dritten Song triumphale Züge an.

Der offensichtlich völlig Lampenfieberresistente Hauptdarsteller zeigt sich doch etwas angefasst von der Kulisse - und verrät auf offener Bühne ein Geheimnis: „Viele fragen sich ja, ob ich Mannheimer oder Ludwigshafener bin.“ Die Auflösung: „Ich bin in Mannheim geboren und in Ludwigshafen aufgewachsen. Ich bin also beides.“ Alte Hits wie „200 km/h“ und „Nicht wie du“ werden ähnlich begeistert aufgenommen. Und was beim mehr als 500 millionenfach gestreamten „Roller“ abgeht, hat man auch als Dauergast in der SAP Arena noch nicht gesehen. Ein Begeisterungssturm, der nur noch zu steigern gewesen, wenn er die komplette Arena den Refrain hätte zehnmal übernehmen lassen statt einmal. Aber dieses eine Mal hatte auch eine einmalige Intensität. Komplette Konzertkritik folgt….