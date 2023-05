Alessandro Galli da Bibiena: der große Baumeister

Mannheim/Region. Sie ist eine Wucht, ein monumentales, prachtvolles, sehr beeindruckendes Bauwerk des Barock, fast 74 Meter lang und 75 Meter hoch, mit hellem und dunklem Lahnmarmor, sehr viel Stuck, Silber und Blattgold: die Jesuitenkirche. Viele Jahrhunderte ist sie das höchste Gebäude, das von der Ferne die Stadtansicht prägt. Doch dass sie von Alessandro Galli da Bibiena stammt, weiß kaum einer, wenn in der Stadtbahn die Durchsage der Haltestelle „Bibienastraße“ ertönt. Dabei hat der italienische Architekt und Dekorationsmaler noch viel mehr geplant.

Bibiena – das ist nicht nur ein wichtiger Baumeister. Die gesamte Familie „zählt zu den bedeutendsten Künstlerfamilien der Barockzeit“, sagt Uta Coburger, Konservatorin der Staatlichen Schlösser und Gärten für Mannheim und Heidelberg. Der Sohn der berühmten italienischen Baumeister- und Malerfamilie wird am 15. Oktober 1686 in Parma geboren, wo sein Vater am Hof der Adelsfamilie Farnese tätig ist. Später arbeitet er für Kaiser Karl VI., „und wie damals üblich, steigen die Kinder in den Werkstattbetrieb des Vaters sein“, so Coburger.

Festsaal aus Holz

Von Alessandro ist belegt, dass er erstmals ab 1716 für Carl Philipp tätig wird. Seit 1705 kaiserlicher Statthalter in innsbruck, ist er da gerade – als Nachfolger von Johann Wilhelm – neuer Kurfürst von der Pfalz geworden, aber noch in Innsbruck ansässig. Für Carl Philipp erstellt Bibiena ein Bühnenbild für eine Aufführung anlässlich des Besuchs des Bayerischen Kurfürsten Max Emanuel bei seinem neuen Amtskollegen. „Da Carl Philipp eng mit dem Kaiserlichen Hof verbunden war, dürfte der Kontakt zu Bibiena darüber entstanden sein“, nimmt Coburger an.

Anhand der Libertti weiß sie, dass Bibiena mehrere Bühnenbilder für Carl Philipp entwirft – erst für Neuburg, wo er zunächst residiert, dann für Heidelberg, wo der Kurfürst ab 1718 Hof hält, und dann für Mannheim, wohin ab 1720 die Residenz verlegt wird. Aber da das 1720 begonnne Schloss ja noch lange nicht fertig ist, lebt der Kurfürst in einem Palais in R 1 und auf dem Platz der reformierten Kirche in R 2 gibt es einen provisorischen, hölzernen Festsaal, für den Bibiena ebenso Dekorationen entwirft. Über alle Stationen von Carl Philipp reist er immer mit.

Pistole zur Hochzeit

Aber nicht nur der Architekt und Bühnenbildner zählt zum Hofstaat, auch die jesuiten. Der Regent fühlt sich dem Orden eng verbunden, ihm wird großer Einfluss am Hof bescheinigt. 1727 – das Schloss ist schon im Bau, aber noch nicht bezugsfertig – schenkt der Kurfürst dem Orden das unmittelbar an das Schloss angrenzende Grundstück.

Die Jesuitenkirche und viele weitere Gebäude Mannheims sowie in Schwetzingen gehen auf Alessandro Galli Bibiena (Bild eines unbekannten Künstlers) zurück. © Kurpfälzisches Museum Heidelberg, Lenhardt, Prosswitz

Hierfür entwirft Bibiena erst das Jesuitenkolleg, ein ab 1731 entstehender machtvoller, langgestreckter Baukörper direkt zwischen Schloss und Jesuitenkirche. Seit 1901 verläuft hier mittendrin die Bismarckstraße. Zudem stehen inzwischen ein Wohnhaus und das katholische Stadtdekanat da, wo in der Barockzeit die Jesuiten unterrichten und leben, wo der Kurfürst trockenen Fußes vom Schloss in die Hofloge der Jesuitenkirche gehen kann. In den beiden oberen Geschossen des Jesuitenkollegs gibt es einen Theaterraum.

1734 ist das Kolleg vollendet, aber nebenan wird noch gebaut. Am 12. März 1733 legt der Kurfürst den Grundstein für die Jesuitenkirche. 1756 ist der erste Gottesdienst – weil die Arbeiten sich lange hinziehen. Die offizielle Weihe erfolgt gar erst 1760. Bibiena erlebt das nicht mehr; er stirbt am 5. Mai 1748 – in hohem Ansehen.

Der Kurfürst muss ihm besonders nahegestanden haben Dafür spricht, dass er 1719 bei der Hochzeit von Alessandro mit Charlotta Franziska Becker, der Kammerjungfer der Kurprinzessin Elisabeth Augusta, Carl Philipp als Trauzeuge fungiert. Die Vermählung durch Jesuitenpater Nicolaus Staudacher, immerhin Beichtvater des Kurfürsten, findet in der Heidelberger Hofkapelle statt, „dem ziemlich einzigen Teil des Heidelberger Schlosses, der weder im Krieg noch durch Feuersbrünste zerstört wurde“, wie Coburger hervorhebt. Es gibt sogar ein Hochzeitsgeschenk des Regenten: eine Prunkpistole mit eingravierter persönlicher Widmung, mit Schnitzereien und feuervergoldetem getriebenem Messing beschlagen.

Und 1740 erhebt der Kurfürst Bibiena in den Adelsstand. Der Adelsbrief bleibt über Generationen erhalten und wird im Mannheimer Schlossmuseum ausgestellt, aber im Zweiten Weltkrieg ein Raub der Flammen. Am 6. April 1741, gerade mal ein halbes Jahr nach der Verleihung des Adelstitels, wird Bibiena zudem zum Oberbaudirektor ernannt. „Diese Gunstbezeugungen sind damals nicht üblich und zeugen von der bedeutenden Rolle, die Bibiena am Hof eingenommen haben muss“, betont Coburger.

Und diese bedeutende Rolle hat er in der Tat – am Hof und im Stadtbild. Für das Schloss plant Bibiena die Hofoper, 1737 bis 1742 errichtetet und prunkvoll eingeweiht anlässlich der Doppelhochzeit der beiden Enkelinnen Carl Philipps am 17. Januar 1742 mit der Aufführung der Oper „Meride“, wozu Bibiena auch das Bühnenbild fertigt und die Stadt vom Neckartor bis zum Schloss mit einem Meer von Fackeln festlich illuminiert. Ein zeitgenössischer französischer Architekt lobt das Gebäude, das hinter dem Westflügel entsteht, als „eines der prächtigsten in Deutschland“. Der ganz in Weiß und Gold gehaltene Zuschauerraum fasst im Parterre und sechs Rängen etwa 2000 Personen. Für die Beleuchtung werden pro Abend 1200 Kerzen benötigt. Bis zu seinem Tod fungiert Hofbaumeister Bibiena zudem als Leiter der Hofoper.

Opernhaus und das parallel zum Westflügel ans Opernhaus angefügte Ballhaus gehen 1795 in Flammen auf. Mannheim, im Zuge der Koalitionskriege von der französischen Armee belagert, erleidet bei der Rückeroberung durch österreichische Truppen im November durch Artilleriebeschuss schwere Zerstörungen. Nur 14 Häuser in den Quadraten bleiben ganz. Die Ruinen des Opern- und des Ballhauses werden nie wieder aufgebaut, da der Hofstaat ja jetzt in München residiert.

Doch im Stadtbild sind noch viele andere Bibiena-Bauten zu sehen. Dazu zählt das Dalberghaus in N 3, von Bibiena ursprünglich um 1733 für den Kammervizepräsidenten Freiherr von Raisach erbaut. Weil in dem noblen Gebäude ab 1782 bis zu seinem Tod 1806 Wolfgang Heribert von Dalberg, der Intendant des Nationaltheaters, wohnt, ist es eher unter seinem Namen bekannt und heute als Musikbücherei genutzt. Auch in A 1, C 1, M 1, L 2 M 3 und O 5 baut Bibiena Privathäuser, die aber im Zweiten Weltkrieg zerstört werden. Nur für sich selbst baut er merkwürdigerweise nie. Auch wenn für ein Grundstück in der Nähe des Schlosses reserviert ist, kommt es nie zum Baubeginn – Bibiena lebt mit Familie – sieben Kinder – zur Miete erst im heutigen C 3,4, dann in B 5,1.

Vielleicht hat er einfach zu viel zu tun, um für sich selbst zu entwerfen. So geht die Planung des von Hofbildhauer Paul Egell gestalteten, vom Kurfürsten 1739 gestifteten neuen Altars für die Untere Pfarrkirche ebenso auf den Architekten zurück wie die neue Kanzel im Zuge der von ihm 1742 geleiteten Renovierungsarbeiten des Gotteshauses. Mit Bildhauer Egell arbeitet Bibiena ferner in N 1 zusammen, die Fassade des Alten Kaufhauses mit dem Turm sowie den offenen Arkaden wird dem Architekten zugeschrieben.

Trinkwasser zu Pferd

Für den Ausbau der Konkordienkirche 1748 ist zumindest ein Kostenvoranschlag von Bibiena überliefert. Im Jahr zuvor, 1747, leitet er den Umbau der alten Tabakmanufaktur in M 5 zur Kaserne für die kurfürstliche Leibgarde zu Pferd. Für die als Grupello-Brunnen bekannte Skulptur von Gabriel de Grupello auf dem Paradeplatz sorgt er für den Sockel.

Bibiena habe insgesamt „durch mehrere Bauten das Mannheimer Stadtbild im 18. Jahrhundert sehr geprägt“, stellt Uta Coburger fest, „und war an der Entstehung der Residenzstadt Mannheim wesentlich beteiligt“. Hinzu kommen zahlreiche Bühnenbilder und Dekorationen für Feste und auch Trauerfeierlichkeiten, etwa das Trauergerüst für Kurfürst Carl Philipp nach dessen Tod in der Silvesternacht 1742.

Auch über Mannheim hinaus ist Bibiena gefragt. So wird er vom Stuttgarter Herzog Karl Eugen 1747 um ein Gutachten zur Fassade des Stuttgarter Schlosses gebeten. Für die Heidelberger Heilig-Geist-Kirche entwirft der Architekt 1746 bis 1748 einen Hoch- und zwei Seitenaltäre. Und auch der Obere Fürstenbrunnen beim Heidelberger Schlosshof, 1738 geschaffen, geht auf Bibiena zurück. Es ist ein enorm wichtiger Bau für die Mannheimer Residenz, denn von hier kommt ihr Trinkwasser. Über hundert Maultiere tragen jede Nacht das Wasser in Schläuchen auf dem Rücken in langen Kolonnen in die Quadratestadt.

Schlossplatz und Zirkelbau

Maßgeblich geprägt hat Bibiena zudem Schwetzingen, wie Ralf Wagner betont, Kurator für das dortige Schloss bei den Staatlichen Schlössern und Gärten. Das Dorf erhalte durch ihn „einen planmäßigen Ausbau zur kurfürstlichen Sommerresidenz“. Entlang einer geradlinig angelegten Maulbeerbaumallee zwischen Heidelberg und dem Schwetzinger Schloss konzipiert er die neue Stadt mit dem Schlossplatz als zentralem Marktplatz und vier anschließenden Bauquadraten. „In der Formensprache des Barock führt der Schlossplatz den Ehrenhof des Schlosses fort und schafft so eine Einheit zwischen Stadt und Schloss“, erläutert Wagner.

Das erste Haus, das auf dem nördlichen Schlossplatz entsteht, ist das heutige Kultur- und Tagungszentrum „Palais Hirsch“, 1748/49 als Gartenhaus für seinen Erzieher, Beichtvater und Ratgeber, den Jesuitenpater Franz Joseph Seedorf, erbaut. In der Nordostecke des Platzes folgt das vornehme Stadtpalais des kurfürstlichen Hofbaumeisters Franz Wilhelm Rabaliatti. Dieser wirkt nach Bibiena am Bau der Jesuitenkirche in Mannheim mit.

Innerhalb des Schlossgartens erhält Bibiena von Kurfürst Carl Theodor 1746 den Auftrag, „ein kleines Theatrun daselbsten, zu exhibirung der französischen Comoedie, aufrichten zu lassen“. „Die wenigen Quellen lassen vermuten, dass dieses Gebäude aus Holz errichtet wurde und es nur als Interimstheater gedacht war“, so Wagner. Erst 1752 wird das heute noch bestehende Schlosstheater gebaut. Ab 1748 entsteht nach Bibienas Plänen das viertelkreisförmige nördliche Zirkelhaus als Orangeriebau. Doch kurze Zeit nach Baubeginn stirbt er.