Tilmann Pröllochs neuer Geschäftsführender Intendant des Nationaltheaters Mannheim

Mannheim. Der Nachfolger von Marc Stefan Sickel ist bekannt. Wie die Stadt Mannheim am Dienstagabend mitteilt, wird Tilmann Pröllochs neuer Geschäftsführender Intendant und Erster Eigenbetriebsleiter des Nationaltheaters Mannheim (NTM). Dies beschloss - nach Vorberatungen im Kulturausschuss - der Gemeinderat am Dienstag in nichtöffentlicher Sitzung.

Pröllochs wurde 1966 in Künzelsau geboren und ist laut Angaben der Stadt seit 2010 Verwaltungsleiter des Oldenburgischen Staatstheaters. Zuvor war er von 1994 bis 2010 Verwaltungsdirektor des Landestheaters Tübingen und von 1991 bis 1994 Verwaltungsleiter der Opernfestspiele Heidenheim. Pröllochs ist Diplom-Verwaltungswirt und studierte an der Fachhochschule für Öffentliche Verwaltung in Kehl.