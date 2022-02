Produktion „En Vogue“ tanzt im Nationaltheater am Puls

Mannheim. Teamarbeit ist bei der nächsten Tanzproduktion am Mannheimer Nationaltheater (NTM) absolut angesagt, die am Sonntag, 20. Februar, 20 Uhr, im Schauspielhaus Premiere feiert: In der zweiteiligen Uraufführung „En Vogue“ werden zum einen Choreographien der Geschwister Imre van Opstal und Marne van Opstal (unter dem Titel: „The little man“) zum anderen von Paul Blackman und Christine Gouzelis („AEON“) gezeigt. Karten kosten regulär zwischen zehn und 28,50 Euro, ermäßigt zwischen 7,80 und 21,60 Euro. Das NTM-Kartentelefon ist unter der Nummer 0621/16 80 150 zu erreichen.

