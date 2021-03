Der Kulturausschuss des Gemeinderats debattiert am Dienstag (16 Uhr, Übertragung in einen Sitzungssaal in N 1) über die Ersatzspielstätten während der ab 2022 geplanten Generalsanierung des Nationaltheaters. So möchte das Ensemble mit den großen Werken der Sparten Oper und Tanz (mit Orchester) in den Pfalzbau Ludwigshafen ausweichen. In der vergangenen Woche sagte Kulturbürgermeister Michael Grötsch, die Gespräche stünden „vor dem Abschluss“. Die genauen Mietpreise konnte er noch nicht nennen. Nun hat die Stadtverwaltung Ludwigshafen Details der Verabredung veröffentlicht. Damit steht das Ludwigshafener Theater an 108 Nutzungstagen pro Jahr zur Verfügung – Mannheim hatte zuletzt von 107 gesprochen. Neben der Gesamtmietdauer von vier Jahren habe man eine Jahresnettomiete von jeweils 850 00 Euro verabredet, so Ludwigshafens Stadtverwaltung. Diese Tage verteilen sich auf zwei Nutzungszeitblöcke pro Jahr, jeweils vom 1. September bis zum 10. Oktober und vom 2. Januar bis zum 10. März. Darüber hinaus stellt die Stadt Ludwigshafen Personal für Bühnen und Lichttechnik. Dafür erstatte die Stadt Mannheim weitere rund 105 000 Euro pro Jahr. Das Angebot sei „von dem Gedanken geprägt, dass durch die Solidarität der beiden Nachbarstädte“ das Kulturprogramm für die Dauer der Generalsanierung aufrechterhalten werde, hieß es. pwr

