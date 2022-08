NTM legt Zahlen vor

Auf Nachfrage informierte das Mannheimer Nationaltheater (NTM) über die Besucherzahlen der Spielzeit 2021/22. Insgesamt fanden demnach spartenübergreifend 892 Veranstaltungen statt. Die Gesamtzahl der Besucherinnen und Besucher wird mit 124 310 angegeben, was einer Auslastung von 65 Prozent entspräche.

Marc Stefan Sickel, Geschäftsführender Intendant ordnet dies vor seinem Abschied vom Goetheplatz so ein: „Wir sind sehr glücklich darüber, dass wir den Spielbetrieb in der gesamten Spielzeit 2021/22 aufrecht erhalten und unserem Publikum ein anspruchsvolles, unterhaltsames und vielfältiges Theaterangebot machen konnten. Nichtsdestotrotz stand auch diese Spielzeit im Zeichen der nach wie vor nicht überwundenen Corona-Pandemie. Das dynamische Infektionsgeschehen und die sich dadurch immer wieder verändernden Bedingungen für das Ausrichten von Veranstaltungen stellten die gesamte Belegschaft des Nationaltheaters vor sehr große Herausforderungen.“ Mit einem „OpernAir“ auf der Seebühne des Luisenparks beginnt dann am 17. September die neue Spielzeit. rcl