Neue Kasse des Mannheimer Nationaltheaters eröffnet

Mannheim. Bis zuletzt wird gesaugt und eingeräumt, aber jetzt ist es eröffnet: In O 7,18 an der Ecke Kunststraße/Kaiserring, wo bis Ende 2019 das MVV-Kundenzentrum war, sind nun die Kasse des Nationaltheaters sowie das Abonnentenbüro untergebracht – für mindestens fünf Jahre. So lange soll die Generalsanierung des Nationaltheaters am Goetheplatz dauern.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Im Moment ist es noch, wie bei jedem Umzug, nun ja: spannend“, begrüßt Alexander Wischniewski, der Leiter der Theaterkasse, die ersten Besucher. Eine Sitzgruppe soll noch kommen, damit sich Gäste hier auch hinsetzen und den Spielplan lesen können, ein Regal für Informationsmaterial ist vorgesehen sowie ein Schaukasten. „Aber wir sind hier sehr zentral und sehr gut untergebracht“, freut er sich: „Wir sind sehr zufrieden.“

Rückkehr geplant

Tatsächlich sitzen die Mitarbeiter, die telefonisch Karten- und Reservierungswünsche entgegennehmen, nun sogar mit Blick zum Wasserturm. Zuvor waren sie in einem engen Kellerraum im Werkhaus untergebracht. Doch nun, da die alte Kassenhalle wie das gesamte Spielhaus am Goetheplatz saniert werden, ist das ganze Kassenteam von Alexander Wischniewski ebenso wie das von Walter Hohn geleitete Abobüro, insgesamt also knapp 20 Mitarbeiter, gemeinsam in die Quadrate umgezogen.

Im Obergeschoss werden Telefonate entgegengenommen, Post, E-Mails und Abrechnungen bearbeitet. Im Erdgeschoss gibt es zwei Kassenplätze, die ihre Öffnungszeiten sogar – angeglichen an die Ladenöffnungszeiten – ausgeweitet haben: Montags bis samstags kann man da von 11 bis 19 Uhr Karten kaufen. Telefonisch (0621/1680-150) ist die Kasse sogar schon ab 9 Uhr, samstags von 9 bis 13 Uhr erreichbar. Künftig gibt es aber nur noch dort Tickets im Vorverkauf. „In den Ersatzspielstätten machen wir zwar Abendkasse für die jeweilige Vorstellung, aber keinen Vorverkauf mehr“, informiert Wischniewski – denn das wäre aufgrund der vielen Ersatzspielstätten personell ebenso wenig zu leisten wie organisatorisch.

Nach der Generalsanierung sollen Kasse und Abobüro wieder an den Goetheplatz zurückkehren, aber nicht in die künftig für Gastronomie vorbehaltene alte Kassenhalle, sondern direkt ins Foyer. Es ist auch geplant, dass dieses Foyer dann ganztags geöffnet und von Bürgern genutzt werden kann.