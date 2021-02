Mannheim. Das Nationaltheater Mannheim verzichtet auf die Nutzung der „Trafowerk“ genannten Industriehalle einer Spedition als Ausweichspielstätte für die Oper während der ab 2022 geplanten Generalsanierung. Der Geschäftsführende Intendant Marc Stefan Sickel begründete dies damit, dass die Kosten nötiger Umbauten „für beide Seiten nicht vertretbar gewesen wären“ – für den Eigentümer wie für das Theater als Mieter.

Das Trafowerk in der Boveristraße in Käfertal. © Manfred Rinderspacher

AdUnit urban-intext1

Bereits Mitte Januar bezeichnete Mannheims Kulturbürgermeister Michael Grötsch die von der Spedition genannte Miete als „nicht darstellbar“. „Aber wir schlagen die Türe nicht zu“, sagte Grötsch und meinte, die Stadt würde sich über ein Entgegenkommen freuen.

„Schade, wir haben ein marktgerechtes Angebot gemacht“, entgegnet Robert Mutlu, Niederlassungsleiter der Spedition Kübler. Schließlich handele es sich nicht allein um eine Halle, sondern dazu um Foyer, Lager sowie Aufenthalts- und Sozialräume für 200 Mitarbeiter. Hier seien nach den Anforderungen des Theaters Investitionen in zweistelliger Millionenhöhe erforderlich gewesen, und auf dieser Basis habe man eben die Miete kalkuliert.

Dabei schien dem Nationaltheater das Trafowerk im Stadtteil Käfertal „mit seiner einzigartigen Atmosphäre und den entsprechenden Voraussetzungen ideal für die Nutzung als Ersatzspielstätte“, so die Intendanz. Regelmäßig fanden dort schon Veranstaltungen statt. Der Eigentümer hatte Bands und Künstlern, die hier Ateliers und Proberäume nutzten, bereits gekündigt – begründet mit einer anstehenden Brandschutzsanierung, nicht mit der eventuellen Theaternutzung.

Keine „Win-Win-Situation“

AdUnit urban-intext2

„Der Prüfprozess bezogen auf das Trafowerk war jederzeit professionell, seriös und damit auch ergebnisoffen“, so Sickel. Die Umbaumaßnahmen in Brandschutz, Arbeitsschutz und andere Bereiche sowie die daraus resultierenden Miet- und Nutzungskosten seien zu hoch gewesen. Die Erfahrung zeige, dass jedes Objekt, „so vielversprechend es im ersten Moment erscheint, bei genauerer Betrachtung aller Faktoren nicht mehr in Frage kommen kann“, meinte Sickel. Man habe „gemeinsam erkennen“ müssen, dass sich die erhoffte Win-win-Situation für beide Seiten „letztendlich nicht eingestellt hat“.

Sickel meint damit, dass sich die Investitionen nur lohnen, wenn das Trafowerk auch danach kulturell genutzt werden könne. Das stehe dort nicht fest – im Gegensatz zum Kino der US-Armee in Benjamin-Franklin-Village, das für das Schauspiel umgebaut und danach Kulturzentrum für den Stadtteil werden soll.

AdUnit urban-intext3

Wo die Oper nun während der Generalsanierung unterkommt, ist offen. Der Pfalzbau hat zwar zugesagt, seine Räume zu vermieten, doch das reicht nicht aus. Derzeit geprüft wird ein temporärer Bau auf der Fläche beim Technoseum. Dabei handelt es sich aber nicht um ein Zelt, sondern um eine Leichtbauhalle aus Stahl und Aluminium mit der nötigen Wärmedämmung und Akustik, die fünf Jahre lang halten muss. Sickel kündigte an, es werde eine „finale Präsentation der Interimskonzeption“ in den gemeinderätlichen Gremien der Stadt beginnend ab Ende März geben.