Nationaltheater Mannheim verschiebt "Der fliegende Holländer"

Mannheim. Das Nationaltheater Mannheim muss die Premiere der Oper „Der fliegende Holländer“ verschieben. Die Neuproduktion wird aufgrund von Corona-bedingten Ausfällen in den verschiedensten Bereichen des Theaterbetriebs erst am Sonntag, 24. April, gezeigt. Die umfangreiche Orchesterbesetzung des Werkes lasse sich mit den erhöhten Sicherheitsmaßnahmen aufgrund der Pandemie derzeit nicht umsetzen, teilt das Theater mit. Reduziertere Fassungen seien in der Prüfung gewesen, jedoch aus künstlerischen Gründen ausgeschieden. Die für Februar geplanten Vorstellungstermine von „Der fliegende Holländer“ werden durch »Der Barbier von Sevilla« (12. Februar), „Die Zauberflöte“ (16. Februar) und „Eugen Onegin« (20. Februar.) ersetzt. Weitere Ersatzvorstellungen folgen.

Die Premierenkarten von „Der fliegende Holländer“ sowie die Karten der beiden Folgetermine behalten ihre Gültigkeit und werden entsprechend auf die neuen Premieren und Vorstellungstermine des „ fliegenden Holländers“ übertragen. Diese werden in Kürze bekanntgegeben. Sollten Besuchern die neuen Termine nicht wahrnehmen können, können sie den Kartenservice für Stornierungen oder Umbuchungen kontaktieren. Alle weiteren Eintrittskarten in dem Zusammenhang werden erstattet.