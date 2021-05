Nationaltheater: „Barbier“ als Opernfilm

Mannheim. Die Premiere von Rossinis „Der Barbier von Sevilla“ im November vergangenen Jahres war die bislang letzte Aufführung vor Publikum am Nationaltheater Mannheim (NTM). Die dritte der sogenannten White-Wall-Opers vor einer mit Video bespielten weißen Wand kommt nun laut NTM am heutigen Pfingstsonntag, 23. Mai, in einer neu produzierten Filmfassung ins Onlineangebot des Hauses am Goetheplatz. Unter der musikalischen Leitung von Alexander Soddy sei „die von der Kritik gefeierte Inszenierung von Maren Schäfer mit den handgezeichneten Illustrationen von Ernesto Lucas“ als Opernfilm neu realisiert worden, so das Theater (auf der Webseite des NTM bis 30. Juni abrufbar).

