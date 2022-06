Einem Pestgelübde aus dem Jahre 1633 verdanken die Oberammergauer ihre berühmten Passionsspiele, die nun Christian Stückl zum vierten Mal inszeniert. Während in der Nähe von Garmisch die Leidensgeschichte Jesu Christi in starken Bildern erzählt wird, feiert Stückl, der dieser Zeitung gestand „eine starke Schwäche fürs Volkstheater“ zu haben, in München ein weiteres „Fest nach der

...