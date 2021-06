Mehr als 50 Werke des Malers Theodor Schindler kommen bei der 149. Internationalen Bodensee-Auktion des Kunsthauses Michael Zeller in Lindau zum Aufruf. Schindler, 1870 in Malsch geboren und 1950 dort gestorben, gehörte in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg zu den aufstrebenden jungen Künstlern, denen auch beispielsweise Mannheims Kunsthallendirektoren Fritz Wichert und Gustav Felix Hartlaub

...