Kurze Durststrecke für Opernfreunde

Es wird „ein würdiger Raum für unsere großartige Oper“ – so begeistert äußerte sich zumindest jetzt Christian Haas, Vorsitzender der Freunde und Förderer des Nationaltheaters. Denen stellte Opernintendant Albrecht Puhlmann nun bei einer Veranstaltung der Reihe „Begegnung mit. . .“ vor, wo und wie die Oper während der im August beginnenden Generalsanierung des Hauses am Goetheplatz spielen will.

Wie lange diese Sanierung dauert, war gleich die erste Frage eines Mitglieds der Theaterfreunde. Puhlmann nannte den Zeitraum 2022 bis 2027 – Bauzeit sowie Aus- und Einzug. „Wir hoffen, dass es in diesen fünf Jahren hinhaut“, so der Opernintendant: „Aber die Zeiten sind, wie sie sind“, schränkte er ein. Er sei aber sehr zuversichtlich und werde, so versicherte er, zumindest den Anfang der Sanierungsphase gestalten.

Ensemble bleibt

Sein Vertrag läuft noch bis 2024, „dann gucken wir mal“, erklärte Puhlmann. Das Ensemble, auch das eine Sorge der Theaterfreunde, bleibe weitgehend an Bord – und er habe auch „ganz, ganz großen Wert darauf gelegt“, dass der bewährte Stamm von 30 bis 35 Sängerinnen und Sänger weiter mit Repertoire und neuen Werken auftreten könne.

Genau deshalb brauche das Nationaltheater aber mehrere Ersatzspielstätten, erläuterte der Opernintendant. Das Theater werde das unter dem Motto „Wir ziehen mit Euch um die Häuser“ und unterschiedlichen grafischen Variationen des Logos mit den drei Buchstaben „NTM“ kommunizieren, erklärte er. Bis es so weit sei, habe man aber am Goetheplatz „noch einiges vor“ und plane dann „ein großes Auszugsevent“ am Wochenende 24. und 24. Juli, ehe am 30. Juli der Vorhang mit der „Götterdämmerung“ fällt.

Für Musiktheater und Ballett entsteht derzeit als eine der Ersatzspielstätten die „Oper am Luisenpark“ in der Kurzform „Opal“ und damit bewusst in Anlehnung an einen Edelstein benannt. Puhlmann bezeichnete sie als „einen attraktiven Spielort, der gut erschlossen ist“, wie er unter Hinweis auf den großen Parkplatz und die Stadtbahnhaltestelle vor der Tür sagte. Dass die Leichtbauhalle an der Theodor-Heuss-Anlage rechtzeitig fertig werde, darin habe er „ganz, ganz großes Vertrauen“ und er sei „überhaupt nicht nervös“, entgegnete Puhlmann auf Zweifel aus den Reihen der Zuhörer.

Auf eine Durststrecke müssen sich die Opernfreunde aber einstellen. Zwar ist am 15. September ein Konzert zur Saisoneröffnung auf der Seebühne geplant, gespielt werden kann im Herbst aber so gut wie nicht. Zunächst müsse man das Haus am Goetheplatz räumen („Alles muss raus, das ist enorm“) und eine Baustelle einrichten, dann die Ersatzspielstätten beziehen und dort proben. „Das braucht halt Zeit, da müssen wir um Geduld bitten“, sagte Puhlmann. Eröffnung von „Opal“ werde erst am 17. Dezember mit, wie es der Intendant jetzt nannte, „einer Kreation“ sein – zuvor war mal von einem Opernfest die Rede.

Repertoirebetrieb ist dort aber nicht möglich – mangels Seiten- und Hinterbühne sowie anderer Lagerflächen für Bühnenbilder. Vielmehr wird es einen Stagione-Betrieb geben. „Das bedeutet, dass ein neues Stück ein paar Wochen ständig läuft und dann weg ist“, erläuterte er. Das mache den Spielplan zu einer „kniffligen Sache“, so Puhlmann. Fünf Opern- und eine Tanzpremiere seien dort in der Spielzeit vorgesehen. Der Bühnenturm ist nur klein, eine Untermaschinerie gibt es gar nicht, aber eine Drehscheibe ermöglicht dennoch Verwandlungen des Bühnenbilds während einer Aufführung.

Dabei verspricht Puhlmann dem Publikum beste Sicht dank aufsteigender Zuschauerreihen, die eine ähnliche Neigung haben werden wie derzeit am Goetheplatz. Die Zahl der Plätze sei entgegen ursprünglicher Planungen aber von 800 auf etwa 770 bis 780 reduziert worden, da man sich auf das Modell von einem „sehr bequemen, komfortablen gepolsterten Klappsitz“ geeinigt habe. Im Unteren Foyer werde es, etwa für Konzerte oder auch Veranstaltungen wie die „Begegnung“, 200 Plätze geben.

„Handschlag“ mit dem Pfalzbau

Die Oper am Luisenpark reiche aber nicht aus, erklärte der Intendant. Im Musensaal des Rosengartens ist im Dezember ein Familienstück und im Frühjahr eine konzertante Puccini-Oper geplant.

Im Schwetzinger Rokokotheater will Puhlmann einen Mozart/Da Ponte-Zyklus, „Figaros Hochzeit“, „Don Giovanni“ und ein barockes Stück zeigen. Aber auch hier stehen Mannheim Termine erst 2023 zur Verfügung – und nur begrenzt, ebenso im Pfalzbau. Dort werde man das Mannheimer Repertoire wie „Troubadour“, „Butterfly“, „Carmen“ und „Barbier“ oder „My Fair Lady“ sehen können, denn nur hier ließen sich die bisherigen Bühnenbilder – wenn auch mit Anpassungen - weiterverwenden. Der Vertrag mit Ludwigshafen zur Nutzung des Pfalzbaus sei, so Puhlmann auf Nachfrage der Theaterfreunde, „kurz vorm Unterschreiben, aber im Theater gilt ja auch ein Handschlag, davon gehen wir aus“.