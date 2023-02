Hundekot-Affäre: NTM Mannheim sagt Goecke-Beteiligung an Tanzpremiere ab

Mannheim. Die für April geplante Tanzpremiere „Young Lovers“ am Nationaltheater Mannheim (NTM) wird ohne eine Choreografie von Marco Goecke stattfinden. Goecke sollte an der als dreiteiliger Abend geplanten Premiere mit dem Beitrag „Woke up blind“ teilnehmen.

Das Nationaltheater Mannheim und insbesondere die Tanzleitung habe seit dem Vorfall zwischen dem Choreografen Marco Goecke und der Kritikerin Wiebke Hüster intensiv diskutiert, hieß es in einer Pressemitteilung des NTM am Donnerstag. Man bedauere den justitiablen Vorfall sehr und verurteile jegliche Form von Gewalt – ob verbal, körperlich oder anderweitig.

Intendant: "Der Vorfall ist absolut inakzeptabel"

„Es ist mir wichtig zu sagen, dass der Choreograf Marco Goecke mir und vielen anderen Kollegen künstlerisch weit voraus ist. Der Vorfall aber ist absolut inakzeptabel. Zum jetzigen Zeitpunkt müssen wir auf sein Stück verzichten und wieder zur Ruhe kommen“, äußerte sich Tanz-Intendant Stephan Thoss.

Goecke sorgte am Rande der Premiere des Stücks "Glaube Liebe Hoffnung" in der Staatsoper Hannover für einen Theaterskandal, indem er der Tanztheater-Kritikerin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ), Wiebke Hüster, den in einem Hundekotbeutel aufgesammelten Kot seines Dackels auf die rechte Wange schmierte. Der Fall erregte internationale Aufmerksamkeit.