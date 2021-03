  Früherer NTM-Opernregisseur Friedrich Meyer-Oertel gestorben

Mannheim. Der frühere Opernregisseur des Nationaltheater Mannheim (NTM), Friedrich Meyer-Oertel, is tot. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend. Meyer-Oertel wurde 84 Jahre alt und lebte zuletzt in Darmstadt.

Geboren am 3. April 1936 in Leipzig studierte Meyer-Oertel an der Wiener Universität für Musik und darstellende Kunst Komposition und Oboe, sowie Werbegrafik. danach fügte er ein Studium der Musikwissenschaft an. Nach seinem Studium assistierte er an den Staatsopern in Wien und Stuttgart. 1968 übernahm er die Leitung des Staatstheaters Mainz, ehe er in den 1970er und 1980er-Jahren am NTM wirkte. Hier produzierte Meyer-Oertel unter anderem eine Deutung von Richard Wagners Tetralogie "Der Ring des Nibelungen".

Besonders gewürdigt wurde Meyer-Oertel in Mannheim Ende 2014. Da eine Renovierung des Bühnenbildes seiner 36 Jahre alten Fledermaus-Inszenierung zu kostenintensiv war, sollte das Repertoire-Stück abgesetzt werden. Mannheimer unter anderem des Richard-Wagner-Verbands sammelten daraufhin mehr als 25 000 Euro, um die beliebte Inszenierung zu retten. Am 28. Dezember 2014 konnte die "Fledermaus" in neuem Glanz wieder in das Repertoire aufgenommen werden.