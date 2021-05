Mannheim. Mit Rameaus erster großer Oper, die der Komponist im Alter von bereits 50 Jahren schrieb, zeigt Intendant Albrecht Puhlmann am Samstag, 1. Mai, ab 19 Uhr die auf der griechischen Mythologie basierende Oper „Hippolyte et Aricie“ von 1733. Der Abend beginnt mit einer Begrüßung und Kurzeinführung bereits um 18.30 Uhr und endet mit einer Art Premierenfeier in einem Chat im Anschluss an die Online-Vorstellung. Hier kann man also, wie in grauer analoger Vorzeit, Menschen treffen und mit ihnen sprechen. Fürs Premieren-Feeling empfiehlt es sich, schon mal den Sekt kalt zu stellen.

