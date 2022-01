Briefwechsel mit dem Publikum

Für ihr Post-Drama „Cecils Briefwechsel“ am Nationaltheater Mannheim (NTM) werden die Regisseurin Sapir Heller und die Dramaturgin Lena Wontorra mit dem Dr. Otto Kasten-Preis 2021 ausgezeichnet. Dies teilte die lntendant*innengruppe im Deutschen Bühnenverein mit. Die Auszeichnung ist mit insgesamt 10 000 Euro dotiert und wird für das Jahr 2021 zu gleichen Teilen an fünf Einzelkünstlerinnnen und -künstler sowie Gruppen verliehen.

Das Projekt „Cecils Briefwechsel“ war entstanden, nachdem die Proben zur Uraufführung „Gott Vater Einzeltäter _ Operation Kleist“ von Necati Öziri am NTM pandemiebedingt unterbrochen werden mussten. Die Theaterfigur Cecil wandte sich in Briefform an ihr Publikum und lud im Lockdown zum Inszenieren am (Küchen-)Tisch ein, wodurch „ein reger Austausch zwischen Theater und Publikum“ entstand, „der seine Spuren auch in der Bühneninszenierung hinterlassen wird“, so die Mitteilung.

„Poetischer Austausch“

Mit diesem Projekt sei „der Aspekt der Inszenierung auch für das Publikum zu einer sinnlichen Erfahrung“ geworden, hieß es weiter. In Form eines Briefwechsels sei „ein im hohen Maße kommunikativer und im besten Sinne analoger, poetischer Austausch“ zwischen dem Team und dem Publikum entstanden.

Der Dr. Otto Kasten-Preis wird als Förderpreis der Intendant*innengruppe im Deutschen Bühnenverein von der 1962 ins Leben gerufenen Dr. Otto Kasten-Stiftung getragenund an herausragende junge Theaterkünstler aller Sparten verliehen, die jedoch nicht älter als 35 Jahre sein sollen. Die anderen vier Preisträger 2021 sind Regisseurin Franziska Angerer, die Performance-Gruppe pulk fiktion, die Performerin Jana Zöll sowie die Online-Inszenierung „Wir sind noch einmal davongekommen“ des Studiengangs Schauspiel der Theaterakademie August Everding. Die für Januar vorgesehene Preisverleihung musste pandemiebedingt verschoben werden und soll im Juni nachgeholt werden. red

