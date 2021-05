Begegnung mit Michael Grötsch

Kulturbürgermeister Michael Grötsch spricht auf Einladung der Freunde und Förderer des Nationaltheaters am Dienstag, 4. Mai, um 20 Uhr in der Reihe „Begegnung mit …“ über die anstehende Sanierung des Nationaltheaters, die Suche nach Ersatzspielstätten und weitere Fragen der Kulturpolitik. Moderiert wird der Abend von Achim Weizel, dem Vorsitzenden der Freunde und Förderer. Damit setzt der Verein, nachdem Veranstaltungen im Haus am Goetheplatz derzeit nicht möglich sind, seine Veranstaltungsreihe „Begegnung mit …“ online fort.

AdUnit urban-intext1

„Die Zahl der Teilnehmenden nimmt von Mal zu Mal zu, und dies zeigt uns, dass sich das neue digitale Format sehr bewährt hat“, so Weizel. Die Gespräche können live am Computer, Smartphone oder am Telefon verfolgt werden. Eine Anleitung für den Zugang zum Internet-Meeting gibt es unter www.freunde-nationaltheater.de. pwr