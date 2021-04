Begegnung mit dem Kassenchef

Was macht ein Kassenchef des Nationaltheaters, wenn er keine Karten verkaufen darf? Darüber berichtet Alexander Wischniewski, der Leiter der Theaterkasse, auf Einladung der Freunde und Förderer des Nationaltheaters am Dienstag, 20. April, um 20 Uhr im Gespräch mit Matthias Bretschneider, dem Schatzmeister des Vereins. Damit setzt der Verein, nachdem Veranstaltungen in dem Haus am Goetheplatz derzeit nicht möglich sind, seine Veranstaltungsreihe „Begegnung mit. . .“ online fort. Die Gespräche können live am Computer, Smartphone oder am Telefon verfolgt werden.

„Es wäre schön, wenn das zumindest einen kleinen Ersatz für persönliche Treffen bieten könnte“, hofft Achim Weizel, der Vorsitzende der Freunde und Förderer. Dem Verein sei bewusst, dass auf diesem Weg nicht alle Interessierten erreicht werden können. „Aber wir sind der Meinung, dass es besser ist, wenn wir immerhin einige erreichen, als weiter in Funkstille zu bleiben“, meint Weizel. Eine Anleitung für den Zugang zum Internet-Meeting gibt es unter www.freunde-nationaltheater.de.