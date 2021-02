  Baubeginn 2022 bleibt das Ziel

Mannheim. Man sieht nichts davon, aber hinter den Kulissen laufen aufwendige Vorbereitungen und Planungen für die Generalsanierung. Einige Dinge ziehen sich aus formalen Gründen hin. Bei den Ersatzspielstätten gibt es noch Fragezeichen.

Bis zur Sommerpause wird die Generalsanierung des Nationaltheaters noch mehrfach den Gemeinderat beschäftigen. Dabei muss er Beschlüsse zum Ablauf und den Ersatzspielstätten fassen. Beim Baubeginn hat die Stadt „nach wie vor 2022 als Ziel“, erklärt Kulturbürgermeister Michael Grötsch auf Anfrage.

„Ob wir das erreichen können, müssen wir sehen“, so Grötsch. Es gebe schließlich „viele Unwägbarkeiten und Akteure“, erklärte er, weshalb man „womöglich Verzögerungen in Kauf nehmen“ müsse, wie er vorsichtig formulierte. Das Ziel aber bleibe 2022, „und daran arbeiten wir“, so der Kulturbürgermeister.

Genehmigung läuft aus

Lange war von einem Beginn der Generalsanierung zum Spielzeitanfang 2021/22 die Rede, dann wurde Mitte 2022 angegeben. Zuletzt ging man von Spielzeitbeginn im Herbst 2022 aus, einen offiziellen Termin nennt das Nationaltheater aber schon lange nicht mehr. Denkbar wäre auch, dass das Ensemble noch am alten Standort bis etwa März 2023 spielt, dann den Umzug abwickelt und die neue Saison in den Ersatzspielstätten ab September 2023 startet. Zwar endet die Betriebsgenehmigung für das Haus am Goetheplatz wegen zahlreicher Brandschutzmängel und Verstößen gegen Arbeitsschutzvorschriften am 31. Dezember 2022 – aber die Stadt will versuchen, sie gegebenenfalls verlängern zu lassen.

Unstrittig ist inzwischen, dass die anfangs auf „mindestens vier Jahre“ bezifferte Dauer der Sanierung sich länger hinzieht. „Fünf Jahre, mindestens“, sagte Grötsch jetzt – einschließlich der Zeit für den Auszug und die Wiedereinrichtung. Das würde bedeuten, dass wohl erst 2028 mit einer Rückkehr des Ensembles an den Goetheplatz zu rechnen ist.

An den zuletzt im Juli genannten 247 Millionen Euro für das Projekt hat sich laut Grötsch seither nichts mehr geändert. „Es sind keine Mehrkosten aktuell bekannt, und wir tun alles, um sie zu minimieren“, betonte er. Zugleich schränkte er ein: „Wir wissen nicht, wie der Baumarkt aussieht und was die Ausschreibungen dann mal ergeben.“

„Derzeit sind wir damit befasst, Mitarbeiter zu gewinnen“, sagt Grötsch zum Sachstand. Der Gemeinderat hat beschlossen, dass nicht die verschiedenen sonst zuständigen städtischen Fachbereiche die Generalsanierung und den Umbau von Ersatzspielstätten steuern, sondern alles aus einer Hand organisiert wird. Dazu wurde beim Theater eine Geschäftsstelle Generalsanierung unter Leitung des Architekten Marcus Augsburger eingerichtet, die als Bauherr fungiert. Zur Zeit hat sie sieben Mitarbeiter, am Ende sollen es 23,5 Stellen sein.

Bis zur Sommerpause soll der Gemeinderat entscheiden, wie die Vergabe der Aufträge erfolgt. Gibt es einzelne Bauaufträge an Bau- und Handwerkerfirmen, getrennt nach Gewerken? Oder lieber einen Generalunternehmer? Die Stadt hat gleich zwei Anwaltskanzleien eingeschaltet, um Vor- und Nachteile zu prüfen. Die Gutachten liegen inzwischen vor. Sie besagen, dass ein Generalunternehmer möglich und zulässig sei. Diese Lösung hatte die Stadt zeitweilig auch bevorzugt. Ihn könne man leichter in die Pflicht nehmen, Terminplan und Kostenrahmen einzuhalten. Das setzt aber voraus, dass vorher jedes kleinste Detail festgeschrieben wird – sonst wird nachberechnet. „Jeder Weg birgt Chancen und Risiken“, drückt es Grötsch diplomatisch aus.

Generalunternehmer oder nicht?

Allerdings wird die Generalsanierung ja mit 80 Millionen Euro vom Bund sowie weiteren 40 Millionen Euro vom Land bezuschusst. Mit ihnen ist jeder Schritt der Stadt vorher abzustimmen, die Förderrichtlinien sehen sehr strenge Vorgaben für Ausschreibungen und Auftragserteilungen an Baufirmen vor.

Nach langen Gesprächen haben Bund und Land, vertreten durch die Oberfinanzdirektion, deutlich gemacht, dass sie lieber keinen Generalunternehmer wollen. „Man empfiehlt uns eine Paketvergabe, und dem wollen wir uns auch grundsätzlich anschließen“, sagt Grötsch – vorausgesetzt, der Gemeinderat stimmt zu.

Das bedeutet, dass mehrere Arbeiten zusammengefasst ausgeschrieben werden, aber kein Generalunternehmer zum Zuge kommt. „Das bedeutet für uns höheren organisatorischen Aufwand“, sagt Grötsch. Andererseits sei man nicht dem Risiko ausgesetzt, dass nur wenige, große Anbieter sich um eine solche Generalunternehmerrolle bewerben und dann gegebenenfalls Preise diktieren könnten. Bei kleineren Paketen gebe es womöglich mehr Wettbewerb, und damit seien bessere Preise zu erzielen – das hoffen zumindest die Zuschussgeber.

Eine wichtige formale Hürde ist seit 2020 genommen: Seit dem 18. Februar liegt eine rechtskräftige Baugenehmigung vor, und seit dem Sommer hat das interdisziplinäre Planungsteam unter Leitung vom Architekturbüro Schmucker den Auftrag. Dort läuft derzeit die Ausführungsplanung.

Anmerkung: In einer früheren version des Artikels war eine Summe von 470 Millionen genannt worden. das wurde korrigiert.