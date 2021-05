Aufführungen vor Publikum - Nationaltheater Mannheim nimmt im Juni Spielbetrieb wieder auf

Mannheim. Das Nationaltheater Mannheim (NTM) will im Juni den Spielbetrieb wieder aufnehmen - und vor Publikum spielen. Wie das NTM am Mittwochmorgen mitteilte, will das Theater auf seiner Webseite spätestens ab 1. Juni "einen vielfältigen Spielplan" präsentieren "und seinen Spielbetrieb wieder aufnehmen". Vorausetzung ist eine "stabile Inzidenz unter 100".

"Nach einer siebenmonatigen Aussetzung des regulären Spielbetriebs und vielen interessanten und kreativen Arbeiten im digitalen Raum freuen wir uns sehr, das Spielhaus am Goetheplatz wieder für unser Publikum zu öffnen", wird der Geschäftsführende Intendant Marc Stefan Sickel in der Mitteilun zitiert, der auch ankündigt, Online-Formate der vergangenen Monate fortzuführen.