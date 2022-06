Architekt Andreas Schmucker: „Im Moment liegen wir gut im Rennen“

Mannheim. Der Goetheplatz wird während der Generalsanierung des Nationaltheaters nahezu komplett von einem Bauzaun umgeben sein. Der ganze Parkplatz fällt weg. „Den brauchen wir für die gesamte Baulogistik“, informierte Architekt Andreas Schmucker jetzt den Bezirksbeirat Oststadt/Schwetzingerstadt. Fußgänger könnten aber auf der Seite des Theaters weiter den Gehweg nutzen. „Die Unterführung zum Unteren Luisenpark und der Übergang zur Berliner Straße werden ungehindert funktionieren“, so der Architekt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Bezirksbeiräte hatten sich nach den Auswirkungen der Großbaustelle auf die Anwohner und den Verkehr erkundigt. Die halten sich aber laut Schmucker in Grenzen. Wegen der Bauarbeiten müsse man nur die Hebelstraße zur Einbahnstraße machen, eine Einfahrt ist nur vom Friedrichsring aus möglich. „Aber die Mozartstraße wird offen bleiben“, so der Architekt, denn das Werkhaus wird ja weiter vom Nationaltheater genutzt und das Studio im Werkhaus weiter bespielt.

Dagegen sei das 1957 eröffnete Spielhaus auf dem Goetheplatz so nicht mehr nutzbar. Der Brandschutz entspreche nicht den geltenden Vorschriften, die Betriebsgenehmigung sei daher mehrfach verlängert und nun „auf der letzten Rille“, so Schmucker. Den Großteil der Haustechnik bezeichnete er als „überholt und veraltet“, im Schauspiel gebe es „erhebliche akustische Probleme“ und in den Proberäumen „erhebliche Mängel“ sowie zahlreiche fensterlose Arbeitsstätten, die „nicht mehr zumutbar“ seien.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Da das Theater aber den Status eines Kulturdenkmals von besonderer Bedeutung habe und die Fassade nicht angetastet werden dürfe, würden ein neuer, größerer Orchesterprobensaal und ein Chorprobensaal unterirdisch geschaffen. „Das wird eine sehr interessante Baustelle“, so Schmucker. Gleich nach der letzten Vorstellung Ende Juli werde die Vorbereitung der Baustelle beginnen. „Im Moment liegen wir gut im Rennen“, sagte der Architekt zum Zeitplan. Er stehe nach wie vor zu dem „sehr ehrgeizigen Zeitplan, nach fünf Jahren, also im September 2027“, das Nationaltheater wieder zu eröffnen, „auch wenn mancher uns für verrückt erklärt“, wie er sagte.

Absprache mit Fußballspielen

Auf die Frage von Bezirksbeirat Bernhard Juretzek (CDU) versicherte Schmucker, die Kapazität für das Publikum werde nach der Generalsanierung „exakt gleich“ sein. Allerdings wolle man „die Bestuhlung aufarbeiten, und die derzeit schäbigen Armlehnen werden durch Vollholz ersetzt“. Doch darüber hinaus stehe die Bestuhlung unter Denkmalschutz und bleibe. „Nach heutigen Vorschriften müssten die Abstände anders sein“, erklärte er.

„Gleich ab dem 1. August beginnt das Ausräumen“, informierte Marcus Augsburger, Leiter der Geschäftsstelle Generalsanierung des Nationaltheaters, die Bezirksbeiräte. Er stellte dem Gremium das Konzept der Ersatzspielstätten vor, besonders die „Oper am Luisenpark“ (Opal). Hier interessierten das Stadtteilgremium die Verkehrslenkung und die Parkplatzsituation, gerade auch bei Fußballspielen des SV Waldhof im gegenüberliegenden Carl-Benz-Stadion.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

„Das Thema beschäftigt uns seit Planungsbeginn“, so Augsburger. Wie er sagte, gibt es bereits jetzt eine Baustellenkamera mit Aufschaltung zur Polizei, um Diebstähle oder Beschädigungen auf der Baustelle zu verhindern. Zudem liefen schon Abstimmungen zwischen der künstlerischen Leitung der Oper und der Polizei, um bei Spielen des SV Waldhof an Freitagabenden „nicht genau parallel auch eine Veranstaltung bei uns zu machen, sondern das zu entflechten“. Für die Mitarbeiter der Oper seien 90 Parkplätze reserviert, und während der Bundesgartenschau werde der Friedensplatz nur für Reisebusse genutzt.