3sat-Preis für Claudia Bauer

Der mit 10 000 Euro dotierte 3sat-Preis geht an die 1966 in Landshut geborene Regisseurin Claudia Bauer für ihre zum Berliner Theatertreffen eingeladene Inszenierung „humanistää!“ nach Ernst Jandl am Volkstheater in Wien. Die Preisverleihung findet am 12. Mai im Anschluss an die Vorstellung im Haus der Festspiele statt. Seit 1997 vergibt 3sat als Medienpartner des Theatertreffens jährlich den 3sat-Preis für eine innovative Leistung an Mitwirkende aus dem Kreis der geladenen Ensembles.

„Tartuffe“ und „Maria Stuart“

Die längst frei arbeitende Regisseurin ist bereits zum vierten Mal zum Theatertreffen eingeladen und auch in Mannheim keine Unbekannte. Während der Sanierung des Stuttgarter Schauspielhauses zeigte sie 2012 Molières „Tartuffe“ am Nationaltheater (NTM), wo zur Eröffnung der Schillertage 2019 dann auch ihre Lesart von „Maria Stuart“ zu sehen war. Die Nachfolgeproduktion, also das Festival-Eröffnungsstück von 2021, Ewelina Marciniaks Blick auf Schillers „Jungfrau von Orleans“, hat es nun nach Berlin geschafft, von wo die Produktion am 14. Mai auf 3sat ebenso um 20.15 Uhr übertragen wird wie Bauers „humanistää“ am 21. Mai. Ein Porträt Bauers zeigt der Sender am 12. Mai um 19.20 Uhr im Magazin „Kulturzeit“. rcl

