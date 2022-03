Sting macht in der Mannheimer SAP Arena nach einer charmanten Begrüßung auf Deutsch nicht viele Worte um die Weltlage – schließlich hat er schon 1985, im Kalten Krieg, alles Nötige mit den empathischen Mitteln des Pop gesagt: „We share the same biology, regardless of ideology. But what might save us, me and you, Is if the Russians love their children too“ (Wir teilen dieselbe Biologie,

...