Zwischen Horror und Liebe

Dass das Publikum bei der Weltpremiere scharenweise seinen neuen Film „Crimes of the Future“ verlassen werde, hatte Regisseur David Cronenberg im Vorfeld des Festivals von Cannes prophezeit und damit gewisse Erwartungen geweckt. Zum echten Aufreger taugte das Werk dann allerdings nicht so wirklich. Cronenberg schlägt in gewisser Weise einen Bogen zurück zu seinen Filmen der 1970er- bis 1990er-Jahre, in denen sich der Kanadier als Meister des Bodyhorrors etablierte.

Nun erzählt er von einer düsteren Welt, in der die Menschheit zu weiten Teilen vom „Beschleunigten Evolutionssyndrom“ betroffen ist, was bedeutet, dass viele von ihnen neue Körperfähigkeiten oder gar Organe ausbilden – wie Kinder, die Plastik essen und verdauen können. All das verschmilzt in „Crimes of the Future“ zu einem wenig schockierenden Film, der mit starken Stars (neben Viggo Mortensen vor allem Léa Seydoux und Kristen Stewart) und ein paar philosophisch interessanten Gedanken aufwartet.

Zwei Doku-Filme über Musiker

Regisseur Park Chan-wook stellt in Cannes „Decision to Leave“ vor.

Überzeugender war „Decision to Leave“ des koreanischen Filmemachers Park Chan-wook. Sein neues Werk beginnt als Polizeithriller: Ein Kletterer wird tot am Fuß eines Berges gefunden, der Ermittler (Park Hae-il) verdächtigt bald die Witwe (grandios: Tang Wei). Doch je tiefer er sich in den Fall vergräbt, desto mehr fühlt der Verheiratete sich zu der Frau hingezogen – und wird der Film zu einem dramatischen Liebesfilm. Geradezu kunstvoll verwebt Park Chan-wook Spannung und Romantik, was „Decision to Leave“ mit Beginn des letzten Festivaldrittels zum bislang vielleicht gelungensten Film im Wettbewerb macht.

Jenseits des Rennens um die Goldene Palme wurde derweil Musik großgeschrieben. Mit Brett Morgens fantastischem „Moonage Daydream“ über David Bowie sowie „Jerry Lee Lewis: Trouble in Mind“ von Ethan Coen feierten gleich zwei Dokumentarfilme Premiere, die auf Archivmaterial und Interviewaufnahmen der Künstler setzen. Vor allem im Fall des Bowie-Films gelingt das spektakulär. Großes Kino, nicht nur, aber ganz besonders für Fans.