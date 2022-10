Zwei Konzerte abgesagt

In Folge der durch Energiekrise und hohen Inflation gestiegenen Betriebskosten sehen sich die Mannheimer Philharmoniker gezwungen, ihre aktuelle Saison 2022/23 um zwei Konzerte zu verkürzen. Betroffen sind demnach die Veranstaltungen mit der Pianistin Plamena Mangova, die für den 24. Oktober geplant war, sowie mit dem Cellisten Kyril Zlotnikov, geplant für den 20. November. Man bedauere die Absage der beiden Konzerte, heißt es in der Mitteilung, freue sich aber auf die vier verbliebenen Orchesterkonzerte und die vier FinestClassics Konzerte – mit Auftritten etwa vom Starcellisten Mischa Maisky am 10. Februar, von dem Violinisten Pinchas Zukerman am 15. Mai oder dem Bariton Michael Volle bei „Winterreise“ am 7. Dezember.

Somit verschiebt sich der Saisonauftakt des Orchesters auf den 22. Dezember: Dann wird die Pianistin Martha Argerich bereits zum zweiten Mal mit den Philharmonikern konzertieren.

Alle weiteren Konzerttermine der Saison sowie die der FinestClassics Reihe bleiben von den Änderungen unberührt. red