Zusatzkonzert von Udo Lindenberg

Vier Tage nach dem offiziellen Vorverkaufsstart haben nach Angaben des Mannheimer Veranstalters BB Promotion bereits 150 000 Fans Tickets für die Tournee „Udopium Live 2022“ des Deutschrockers Udo Lindenberg gebucht. Deshalb hat der Tourveranstalter Think Big nun zusätzlich zu dem angekündigten Konzert am Samstag, 9. Juli 2022, in der Mannheimer SAP Arena einen weiteren Termin am Sonntag, 10. Juli 2022, bekanntgegeben (beide beginnen um 20 Uhr). Auch in Stuttgart wird es neben dem Termin am Samstag, 28. Mai, in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle ein Zusatzkonzert am Freitag, 27. Mai, geben.

Der Vorverkauf läuft, Karten gibt es online unter www.eventim.de und bei den bekannten Vorverkaufsstellen. red