Nach der pandemiebedingten Absage des legendären Musikspektakels Rock am Ring in der Eifel und des Nürnberger Schwesterfestivals Rock im Park laufen die Vorbereitungen für das nächste Jahr. Das Gros des Zeitplans stünde bereits fest, teilte der Veranstalter am Mittwoch mit.

Laut Webseite spielen auf dem Nürburgring am Freitag, 3. Juni, unter anderem

...