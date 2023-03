Zu Gast in der alten Heimat

Benjamin Reiners, aktuell Generalmusikdirektor der Landeshauptstadt Kiel, ist in Mannheim kein Unbekannter – war er doch von 2016/17 bis 2018/19 Erster Kapellmeister und stellvertretender Generalmusikdirektor des Nationaltheater-Orchesters. Nun übernimmt Reiners beim fünften Akademiekonzert am Montag, 13. März, und Dienstag, 14. März, die Leitung für Marc Minkowski, der sich nach einem Sturz am Arm verletzt hat. Wie die Musikalische Akademie des Nationaltheater-Orchesters Mannheim mitteilt, bleibt das Programm von dieser Änderung aber unberührt: Ludwig van Beethovens Ouverture Coriolan in c-Moll, Franz Schuberts Symphonie Nr. 3 D-Dur sowie Wolfgang Amadeus Mozarts Konzert für Klarinette und Orchester A-Dur werden zu hören sein – ein Bravourstück für den Solisten Nicolas Baldeyrou.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Konzerte beginnen jeweils um 20 Uhr im Mozartsaal des Rosengartens Mannheim. Um 19.15 Uhr findet eine Einführungsveranstaltung statt. Konzertkarten können über www.musikalische-akademie.de, telefonisch unter 0621-26044 sowie in der Geschäftsstelle der Musikalischen Akademie erworben werden. red